Koulujen päättäjäiset ja kaunis sää ovat saaneet ihmiset liikkeelle, Jyväskylässä satoja nuoria kertynyt juhlimaan Tuomiojärven rannalle

Koulujen päättäjäiset ja hyvä sää ovat saaneet ihmiset liikkeelle. Peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten lukukaudet päättyivät tänään, ja poikkeusolojen kevään kruunasi todistustenjako.

Koulujen päätöspäivä kerää nuoria kaupungille juhlimaan. Iltapäivällä esimerkiksi Itä-Uudenmaan poliisi ennakoi, että jo siihenastisten poliisitehtävien laadun ja määrän perusteella illasta on tulossa vilkas. Illansuussa poliisilaitos jo tviittasi, että partioiden havaintojen mukaan nuorisoa on alkanut kokoontua suosittuihin puistoihin ja koulujen pihoille.

Helsingin poliisi tviittasi illansuussa, että kaunis sää on saanut ihmiset liikkeelle, mutta toistaiseksi on rauhallista. Myös Itä-Suomen poliisin mukaan koulujen päätösviikonloppu on saanut ihmiset liikkeelle, mutta päihtyneitä koululaisia tai opintonsa päättäneitä oli vielä ennen viittä iltapäivällä tavattu varsin vähän.

– Hyvä nuoriso! poliisilaitoksen tviitissä kehuttiin.

Sisä-Suomen poliisi kertoi Twitterissä noin kello 18, että puistoissa ja rannoilla on alkanut vilkastua pikkuhiljaa. Keskisuomalaisen kuvaajan ja toimittajan havaintojen mukaan Jyväskylässä esimerkiksi Tuomiojärven rannalla oli alkuillasta kuuden maissa jo satoja nuoria ja meno oli varsin vilkasta. Kerromme lisää nuorten juhlinnasta myöhemmin lauantaina illalla.

"Uskon kansalaisten ymmärtävän, että virustilanne on edelleen päällä"

Kokoontumisrajoituksista johtuen oppilaitoksissa ei järjestetty suuria kevätjuhlia tai lakkiaisia. Ylioppilaslakin sai päähänsä 25 000 uutta ylioppilasta.

Koulujen päätöspäivä kerää usein runsaasti nuoria kaupungille juhlimaan. Poliisi valvoo tänäkin vuonna tehostetusti nuorten alkoholinkäyttöä ja toivoi etukäteen, ettei suuria joukkokokoontumisia järjestettäisi virustilanteen vuoksi.

– Uskon kansalaisten edelleen ymmärtävän, että virustilanne on edelleen päällä ja sen myötä annettuja ohjeita ja rajoituksia noudatetaan yhtä hyvin kuin tähänkin saakka. Toivon hartaasti, että hyvästä säästä ja iloisesta juhlamielestä huolimatta muistetaan pitää järki ja maltti mukana, Itä-Suomen poliisin ylikomisario Hans Vuoti sanoi tiedotteessa.

Virus tarttuu myös ulkona

Perjantaina Helsingin Sanomat uutisoi, että pääkaupungissa useat Sinebrychoffin puistossa viime viikolla aikaa yhdessä viettäneet nuoret ovat saaneet koronavirustartunnan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen kehotti jutussa pitämään päättäjäisviikonloppuna mielessä samat perusohjeet kuin muulloinkin: turvavälin pitämisen ja hihaan tai puhtaaseen nenäliinaan yskimisen ja aivastamisen.

– Kun iso joukko ihmisiä kokoontuu, todennäköisyys sille kasvaa, että seassa saattaa olla joku tartuttava. Riski on olemassa, vaikka ollaan ulkona. Ulkotila ei tarkoita, että voi käyttäytyä miten tahansa, Järvinen sanoi HS:lle.

– Kun rajoituksia löysätään, vastuu jää meille kaikille. Puistoon voi mennä, kun muistetaan ohjeet ja käyttäydytään.