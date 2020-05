Koulujen päättäjäisiä juhlitaan pääosin aurinkoisessa säässä, mutta hellelukemia hätyytellään vasta tulevia päivinä

Aurinko hyväilee lukuvuotensa päättäviä koululaisia tänään etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Keski- ja Pohjois-Lapin yli taas kulkee sateita tänään ja huomenna, mutta Länsi-Lapissa on huomenna jo aurinkoista.

Lämpimintä on tänään Länsi-Suomessa, jossa päästään paikoin yli 20 lämpöasteen, mutta idässä ja pohjoisessa on viileämpää. Etelässäkin 20 lämpöastetta hätyytellään, mutta Lapissa on koleaa, ja juhlat pidetään 10–15 asteen lämmöissä.

Sunnuntaina lännestä virtaa lämmintä ilmaa Suomeen, ja läntisessä Lapissakin aletaan hätyytellä hellerajaa eli 25 lämpöastetta. Itä- ja Etelä-Suomessa on länttä viileämpää, ja elohopea kivunnee 15–20 lämpöasteen tuntumaan. Maanantaina hellettä sen sijaan saatetaan saada liki koko maan läntisellä puoliskolla.

– Jatkosta on epävarmuutta, että tuleeko tuo hellemassa kunnolla Suomen päälle vai jääkö se enemmän länteen. Tiistaina voi olla, että ilma lämpenee idässäkin, kertoo päivystävä meteorologi Hannu Valta.

– Tuo alkuviikko näyttää varsin lämpimältä. Viikon puolivälissä tapahtuu paljon muutoksia ja sää voi heiketä, mutta epävarmuutta on paljon.

Poliisi toivoo rauhallista juhlintaa

Tänään päättyvät peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten lukukaudet. Poikkeusolojen kevään kruunaa todistustenjako ja esimerkiksi mahdollinen Suvivirren veisaus luokkahuoneissa.

Kokoontumisrajoituksista johtuen oppilaitoksissa ei järjestetä suuria kevätjuhlia tai lakkiaisia. Todistus voidaan myös postittaa, jollei sitä pääse koululta hakemaan.

Ylioppilaslakin saa päähänsä 25 000 uutta ylioppilasta.

Koulujen päätöspäivä kerää usein runsaasti nuoria kaupungille juhlimaan. Poliisi valvoo tänäkin vuonna tehostetusti nuorten alkoholinkäyttöä ja on etukäteen toivonut, ettei suuria joukkokokoontumisia järjestettäisi virustilanteen vuoksi.

– Uskon kansalaisten edelleen ymmärtävän, että virustilanne on edelleen päällä ja sen myötä annettuja ohjeita ja rajoituksia noudatetaan yhtä hyvin kuin tähänkin saakka. Toivon hartaasti, että hyvästä säästä ja iloisesta juhlamielestä huolimatta muistetaan pitää järki ja maltti mukana, Itä-Suomen poliisin ylikomisario Hans Vuoti sanoo tiedotteessa.

Esimerkiksi Helsingissä kaupungin nuorisopalvelut järjestää viikonloppuna Jalkautujat-operaation, jossa ovat mukana kaupungin nuorisotyöntekijöiden lisäksi SPR, Aseman lapset ry, seurakunnat, poliisi sekä pelastuslaitos.

Virus tarttuu myös ulkona

Perjantaina Helsingin Sanomat uutisoi, että useat Sinebrychoffin puistossa viime viikolla aikaa yhdessä viettäneet nuoret ovat saaneet koronavirustartunnan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen kehotti jutussa pitämään päättäjäisviikonloppuna mielessä samat perusohjeet kuin muulloinkin: turvavälin pitämisen ja hihaan tai puhtaaseen nenäliinaan yskimisen ja aivastamisen.

– Kun iso joukko ihmisiä kokoontuu, todennäköisyys sille kasvaa, että seassa saattaa olla joku tartuttava. Riski on olemassa, vaikka ollaan ulkona. Ulkotila ei tarkoita, että voi käyttäytyä miten tahansa, Järvinen sanoi HS:lle.

– Kun rajoituksia löysätään, vastuu jää meille kaikille. Puistoon voi mennä, kun muistetaan ohjeet ja käyttäydytään.