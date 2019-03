Koululaiset lakkoilevat tänään ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi –   "Ilmastotekoja nyt!" huutavat mielenosoittajat eduskuntatalolla

Helsingissä eduskuntatalolla on käynnissä mielenilmaus ilmaston puolesta. Poliisi kertoo Twitterissä, että osallistujia on sen arvion mukaan noin 3 000.

Aamulla Senaatintorille kokoontunut kulkue lähti liikkeelle kohti eduskuntataloa noin puoli yhdentoista aikaan. Kulkueen lähtiessä liikkeelle poliisi arvioi osallistujamääräksi noin 2 000.

Eduskuntatalossa paikalla olevan STT:n toimittajan mukaan mielenosoittajien huudot kuuluvat eduskuntatalon valtiosaliin asti. Valtiosali sijaitsee eduskuntatalon toisessa kerroksessa. Mielenosoittajat ovat huutaneet muun muassa "Ilmastotekoja nyt!" -iskulauseita.

Paikalle on saapunut myös kansanedustajia useista eri puolueista.

Mielenosoittajat kantoivat kylttejä, joissa muun muassa luki "Mua pelottaa" ja "Olemme viimeinen sukupolvi, joka voi vaikuttaa".

Koululaisia on kutsuttu tänään eri puolilla maata osallistumaan lakkoon ilmastonmuutoksen puolesta. Innoituksen ilmastolakkoon on antanut ruotsalaisteini Greta Thunberg, joka on omassa maassaan osoittanut jatkuvasti mieltään valtiopäivätalolla.

Myös monilla muilla paikkakunnilla Suomessa on määrä järjestää mielenilmauksia esimerkiksi toreille ja kaupungintaloille. Tapahtumista vastaavat paikalliset toimijat.

"Olisin katunut, jos en olisi lähtenyt"

Eduskuntatalon edustalle oli saapunut muun muassa 2-luokkalaisia tyttöjä Helsingin Saksalaisesta koulusta. He olivat saapuneet paikalle vanhempien kanssa koulun luvalla.

– Mä en halua, että tulevaisuus on tosi huono, sanoi yksi kuudesta paikalle saapuneesta koulun oppilaasta.

– Ei enää muovia! kaikki kuusi huusivat.

Eduskuntalon talon ulkoportailla mieltään osoittavasta poikaporukasta taas arvioitiin, että mielenosoitus lähettää vahvan viestin päättäjille. He antoivat myös kiitosta niille kouluille, jotka olivat antaneet luvan osallistua mielenosoitukseen.

– Mä halusin kerrankin tehdä jotain konkreettista, ja saada ilmastonmuutoksen esiin ja herättää keskustelua, sanoi puolestaan 17-vuotias Katariina Kuisma.

– Olisin katunut, jos en olisi lähtenyt, hän jatkoi.

Kuisman mukaan mielenosoitus lähettää vahvan viestin siitä, että nuorten keskuudessa ollaan huolissaan ilmastosta.

Opetushallitus ei halua toistuvia lakkopoissaoloja

Koulut päättävät opetuksen järjestämisestä ja poissaoloista itsenäisesti. Sen vuoksi ne eivät ole juuri olleet yhteydessä Opetushallitukseen ilmastolakon vuoksi, kertoi johtaja Anni Miettunen STT:lle eilen.

Esimerkiksi Turun koululaiset saivat kaupungilta luvan osallistua ilmastolakkoon huoltajien poissaololuvalla.

– Ehkä eniten keskustelua on ollut siitä, että koulut tekevät erilaisia päätöksiä. Opetuksen tilanne voi vaikuttaa koulujen harkintaan, Miettunen pohti.

Oppilaiden ilmastolakko on Miettusen mukaan teema, joka liittyy muun muassa kestävään kehitykseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Ne sisältyvät esimerkiksi lukion opetussuunnitelmaan.

Opetushallituksen mukaan toistuvat lakkopoissaolot eivät kuitenkaan ole oikea keino mielenilmaisuun.

Oman koululakkonsa Ruotsin parlamenttivaalien kynnyksellä aloittanut Thunberg kertoi jatkavansa lakkoilua koulusta joka perjantai niin kauan kunnes Ruotsi noudattaa Pariisin ilmastosopimusta.

Suomen ilmastolakko on toistaiseksi yhden päivän mielenilmaus.