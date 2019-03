Koululaiset lakkoilevat tänään ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi – parin tuhannen ihmisen kulkue marssii Senaatintorilta eduskuntatalolle

Helsingissä marssi ilmaston puolesta on lähtenyt liikkeelle Senaatintorilta kohti eduskuntaloa. Poliisi kertoo Twitterissä, että osallistujia on sen arvion mukaan noin 2 000.

Poliisin mukaan kulkue liikkuu Senaatintorilta eduskuntatalolle Aleksanterinkadun ja Mannerheimintien kautta.

Koululaisia on kutsuttu tänään eri puolilla maata osallistumaan lakkoon ilmastonmuutoksen puolesta. Innoituksen ilmastolakkoon on antanut ruotsalaisteini Greta Thunberg, joka on omassa maassaan osoittanut jatkuvasti mieltään valtiopäivätalolla.

Myös monilla muilla paikkakunnilla Suomessa on määrä järjestää mielenilmauksia esimerkiksi toreille ja kaupungintaloille. Tapahtumista vastaavat paikalliset toimijat.

Opetushallitus ei halua toistuvia lakkopoissaoloja

Koulut päättävät opetuksen järjestämisestä ja poissaoloista itsenäisesti. Sen vuoksi ne eivät ole juuri olleet yhteydessä Opetushallitukseen ilmastolakon vuoksi, kertoi johtaja Anni Miettunen STT:lle eilen.

Esimerkiksi Turun koululaiset saivat kaupungilta luvan osallistua ilmastolakkoon huoltajien poissaololuvalla.

– Ehkä eniten keskustelua on ollut siitä, että koulut tekevät erilaisia päätöksiä. Opetuksen tilanne voi vaikuttaa koulujen harkintaan, Miettunen pohti.

Oppilaiden ilmastolakko on Miettusen mukaan teema, joka liittyy muun muassa kestävään kehitykseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Ne sisältyvät esimerkiksi lukion opetussuunnitelmaan.

Opetushallituksen mukaan toistuvat lakkopoissaolot eivät kuitenkaan ole oikea keino mielenilmaisuun.

Oman koululakkonsa Ruotsin parlamenttivaalien kynnyksellä aloittanut Thunberg kertoi jatkavansa lakkoilua koulusta joka perjantai niin kauan kunnes Ruotsi noudattaa Pariisin ilmastosopimusta.

Suomen ilmastolakko on toistaiseksi yhden päivän mielenilmaus.