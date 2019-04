Koululaisten supersuosittu kevättapahtuma Toukofest loppuu Jyväskylässä – Perheiltä ei saa kerätä rahaa osallistumismaksuihin

Toukokuun lopussa jo 24. kertaa järjestettävä Keski-Suomen peruskoululaisten kevättapahtuma Toukofest järjestetään näillä näkymin viimeistä kertaa. Tapahtuma on supistettu yksipäiväiseksi.

Taustalla vaikuttaa Jyväskylän kaupungin entistä tiukempi linja noudattaa perusopetuksen maksuttomuutta, minkä takia edes vapaaehtoisen osallistumismaksun kerääminen on nyt jäissä. Toukofestin ilmoittautumismäärä on alle puolet siitä, mitä se oli viime keväänä tähän aikaan. Viime vuonna tapahtumaan osallistui noin 4 000 peruskoululaista. Vuosien mittaan se on ollut 150 000 keskisuomalaisen koululaisen kevätretken kohde ja isoimmillaan tapahtuma on kerännyt jopa 8 000 osallistujaa.

Toimialajohtaja Eino Leisimo kertoo, että Toukofestiin osallistumisesta keskustellaan tiistaiaamuna sivistystoimen palvelujohtajien kesken. Kieltolinjalle ei lähdetä.

– Kyllä sinne saa mennä omalla, vapaaehtoisella kustannuksellaan, emme halua tehdä tästä lapsille pettymystä, kertoi Leisimo.

Toukofestiin osallistumisesta on aina päätetty koulukohtaisesti osana koulujen omia toimintasuunnitelmia. Tyypillisesti tapahtumaan ovat osallistuneet tiettyjen luokka-asteiden oppilaat. Pääsylippu päivätapahtumaan on tänä vuonna kymmenen euroa, iltabileisiin 15 euroa ja yhteislippu 20 euroa.

Vapaaehtoisten osallistumismaksujen kerääminen pääsylippukulujen ja esimerkiksi liikuntatuntien erityisohjelman rahoittamiseksi on yleistynyt 2000-luvulla samalla, kun määrärahoja on tiukennettu.

Rahan kerääminen on saanut huoltajia liikkeelle, minkä vuoksi Opetushallituskin on muistuttanut perustuslaillisen maksuttomuuden olevan yksiselitteinen asia.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on käsittelyssä parhaillaan kolme kantelua, jotka liittyvät perusopetuksen maksullisiin retkiin ja teemapäiviin koulupäivän aikana.

Leisimo näkee asiassa kuitenkin vielä paljon keskustelunaihetta ja arvokysymyksiä.

– Itse olen sitä mieltä, että jos vapaaehtoisesti haluaa maksaa, niin miksi ei sitten saisi?

Leisimo kertoo saaneensa viestin eräältä huoltajalta, joka korosti olevansa vähävarainen yksinhuoltaja.

– Hän kertoi olevansa valmis maksamaan sen kympin, jos hänen poikansa pääsee laskettelemaan edes kerran talvessa, koska muuten hän ei pääsisi ollenkaan.

Myös kaupunginhallituksen puheenjohtajan, Halssilan koulun rehtorin Meri Lumelan (vihr.) mielestä Jyväskylässä on keskusteltava, miten jatkossa voidaan tehdä erityisiä retkiä ja toteuttaa samalla yhdenvertaisuutta.

– Kysymys on hirveän hankala. Jos koulutuksen järjestäjän pitää kustantaa kaikki ekstrajutut, tulemme tilanteeseen, että kukaan ei saa lähteä yhtään mihinkään.

Lumelan mielestä Toukofest on ollut hieno tapahtuma, koska sen järjestäjinä ovat nuoret itse.

Toukofestin taustaorganisaatio Nuorten Suomi ry:n toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Tilkanen vakuuttaa, että Toukofest saa arvoisensa loppuhuipennuksen. Jatkossa tapahtuma voi saada uuden muodon ja toteutustavan.

Tapahtuman teemana on tänä vuonna ympäristö, joka näkyy ympäristöteemaisina toimintapisteinä ja kilpailuina. Iltabileiden esiintyjiä ovat Lukas Leon, Konstaog ja Lillebror & Tuottajaniiles.

Toukofest-tapahtuman tuottamisessa on mukana 20 nuoresta koostuva Toukotiimi Nuorten Suomi ry:n ja Humakin opiskelijoiden tuella.