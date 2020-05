Itä-Uudellamaalla Sipoossa Gumbostrands skolassa on yhdellä henkilökunnan jäsenellä todettu koronavirustartunta. Altistuksen vuoksi 13 koulun oppilasta on asetettu kotikaranteeniin ja he siirtyvät etäopetukseen. Sipoon kunnan tiedotteen mukaan altistuneet oppilaat ovat samasta opetusryhmästä.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän mukaan Mäntsälän kunnan Kirkonkylän koulun opetustoimen henkilökuntaan kuuluvalla on todettu koronavirustartunta. Sairastunut on tiedotteen mukaan hyväkuntoinen ja kotihoidossa.

Koulussa altistuneet 11 oppilasta on asetettu kotikaranteeniin 14.–28. toukokuuta väliseksi ajaksi. Altistuneet oppilaat ovat saaneet tiedon asiasta puhelimitse ja Wilma-järjestelmän kautta.

Sunnuntain ja maanantain aikana on kerrottu Uudellamaalla kouluissa tehtävistä karanteenitoimista. Sunnuntaina kerrottiin, että vajaat satakunta 4.–6. luokkien oppilasta Sipoon Söderkullan koulussa joutuu siirtymään etäopetukseen, koska henkilökuntaa on joutunut karanteeniin. Porvoossa Linnajoen koulussa yli 20 ihmistä oli altistunut koronavirukselle, kun yhdellä koulun oppilaista oli havaittu tartunta.

Helsingin Kannelmäen peruskoulussa asetettiin 14 oppilasta ja neljä koulun henkilökuntaan kuuluvaa kahden viikon kotikaranteeniin koronavirusaltistuksen vuoksi maanantaina. Lisäksi Itäkeskuksen peruskoulussa on asetettu yksi oppilas ja kaksi koulun henkilökuntaan kuuluvaa kotikaranteeniin.

Myös Vantaalla Ruokopillin päiväkodissa henkilökunnan jäsenellä on todettu koronavirustartunta. Altistuneita ovat yksi työntekijä ja viisi lasta, jotka on asetettu karanteeniin.