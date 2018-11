Koulun teko tuntuu, vaikkei vielä alakaan – Multia tekee miinusta ennen suururakkaa

Multian kunnan ensi vuotta leimaa Sinervän koulukeskuksen uudisrakentaminen, vaikka hanke on vasta periaatepäätöksen tasolla. Opinahjon tekoon päästään näillä näkymin vuonna 2020, mutta vanhaa voidaan jo purkaa ja uutta, arviolta neljän miljoonan euron kiinteistöä suunnitella.

– Pikkukunta elää niin pienellä budjetilla, että tuon mittaluokan investointi vaatii pitkää järjestelyä. Vanhan yläkoulun purkuun on ensi vuoden talousarviossa varattu noin 183 000 euroa, mutta uuden tekoa aletaan vasta suunnitella, kuvailee kunnanjohtaja Noora Pajari.

Vaikkei koulurakentamiseen vielä rahaa osoitetakaan, vaatii tuleva satsaus olemaan tositarkkana. Investointeihin onkin kirjattu vain 148 000 euroa. Sillä muun muassa hankitaan ohjelma kunnan asiakirjahallinnon digitalisoimiseksi, ostetaan Sammakkokankaan osakkeita, vedetään sähköjä urheilukentälle, tehdään hulevesisaneerauksia ja saatetaan Rauhalantien perusparannus loppuun.

– Hyvää on se, että lainakanta pienenee ja että taseessa on sentään hiukan eli 539 000 euroa kertynyttä ylijäämää. Mutta kun poistot ovat lähes 700 000 – mitä nostaa yläkoulun purkaminen – on tilikaudesta tulossa 324 000 euroa alijäämäinen. Vuosikate on vajaat 375 000 euroa.

Talous vaatii Pajarin mukaan katsomaan palvelurakennetta kriittisesti. Ei niin, että jotakin olisi karsittava, vaan niin, että asiat tehtäisiin parhaalla ja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Metsämaitakin myydään kassan kartuttamiseksi, mutta Pajari muistuttaa, ettei sitä voi tehdä joka vuosi.

Edessä on kuntastrategian uusiminen yhdessä kuntalaisten, yritysten ja yhdistysten kanssa sekä panostuksia kunnan markkinointiin ja graafiseen ilmeeseen. Syyskuun alussa kunnanjohtajana aloittanut Pajari näkee Multialla olevan kasvupotentiaalia etenkin metsä- ja metalliteollisuudessa, matkailussa ja palvelutuotannossa.

– Huolta pienelle kunnalle aiheuttavat aina sote-menot ja niiden heilahtelun ennakoimattomuus, Pajari muistuttaa.

Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion tiistaina 11. joulukuuta.