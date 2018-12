Koulupojan murhasta Helsingin Arabianrannassa epäiltynä vangittiin pojan eno

Helsingin käräjäoikeus on vanginnut miehen, jota epäillään seitsemänvuotiaan koulupojan surmaamisesta Helsingin Arabianrannassa jouluaattona. Poliisi kertoo, että todennäköisin syin murhasta epäiltynä vangittu 36-vuotias mies on uhrin eno.

Poika kuoli Helsingin Brysselinkadulla myöhään jouluaattona. Poliisin mukaan teossa käytettiin teräasetta.

Poliisi kertoo tutkivansa tekoa murhana siksi, että tekotapa oli poikkeuksellisen raaka ja julma ja uhri oli nuoren ikänsä vuoksi puolustuskyvytön.

Epäillyn teon aikaan jouluaattona mies oli uhrin perheen vieraana asunnossa Brysselinkadulla. Huoneistossa oli paikalla kaksi perheen aikuista ja uhrin lisäksi toinen alaikäinen lapsi.

Teko ehti jo keskeytyä

Tapahtuma sai poliisin mukaan alkunsa yllättäen. Teko ehti kertaalleen keskeytyä, ja uhrille oltiin hankkimassa apua, mutta epäilty saikin uhrin haltuunsa ja lukkiutui tämän kanssa huoneistoon.

– Tilanne on edennyt niin nopeasti, ettei siihen ole ehditty väliin. Epäiltyä on päästy kuulemaan esitutkinnassa kerran, ja hän on kertonut harhoistaan, jotka ovat toimineet vaikuttimena tekoon ryhtymisessä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth Helsingin poliisista.

– Teossa on käytetty teräasetta, ja tappamisen tarkoitus on ollut ilmeinen, Kanth sanoo tiedotteessa.

Epäilty ei poliisin mukaan kohdistanut väkivaltaa muihin paikalla olleisiin.

Epäilty otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Kiinniotto sujui rauhallisesti, poliisi kertoo. Tiedossa ei ole, että epäilty olisi ollut päihteiden vaikutuksen alaisena.

Poliisi kertoo, että perheen lasten kouluihin ollaan yhteydessä. Näin kouluissa voidaan valmistautua tukemaan lapsia ja antamaan kriisiapua.

Uhrin perheelle on järjestetty kriisiapua, ja heidän kuulemisensa on vielä kesken. Asianosaisten kuulemisen lisäksi esitutkinta jatkuu muun muassa teknisellä tutkinnalla.

Salissa kuvaaminen kiellettiin

Helsingin käräjäoikeus päätti epäillyn vangitsemisesta puoli kolmen maissa iltapäivällä alkaneessa istunnossa. Vangitsemisoikeudenkäynnin aluksi oikeus kielsi kuvaamisen salissa.

Epäilty istui salissa avustajansa vieressä. Mies oli rauhallinen ja katsoi eteenpäin. Kun oikeuden puheenjohtaja totesi, ettei ilmeisesti tarvita tulkkia, mies nyökkäsi varovasti. Yllään miehellä oli keltainen huppari, tummansininen takki, tummat housut ja harmaat Crocs-tyyliset kengät.