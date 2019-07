Koulupsyykkareista apua nuorten ahdistukseen, ehdottaa nuorisopsykiatrian professori

Nyt on jo kiire järjestää kouluihin riittävästi apua nuorison mielenterveyden tueksi, sanoo tuore nuorisopsykiatrian professori Tommi Tolmunen Itä-Suomen yliopistosta.

– Näin saadaan nuorille apua ajoissa ja samalla kustannustehokkaasti.

Erikoislääkärinä Tolmunen näkee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS), miten ruuhka erikoistason palveluihin kasvaa.

– Joillakin paikkakunnilla on kokeiltu tai kokeillaan jatkossa koulupsyykkareita, jotka voivat olla esimerkiksi nuorten ongelmiin perehtyneitä psykiatrisia sairaanhoitajia.

Koko maassa nuorten mielenterveyspalvelujen tarve on räjähtänyt viime vuosina.

– Perusterveydenhuolto ei ole ehtinyt muutokseen mukaan. Meillä KYSin nuorisopsykiatriassa on pieni, noin kymmenen erikoislääkärin klinikka. Odotusajat eivät venyisi, jos nuoria voitaisiin lievemmissä ongelmissa tukea lähempänä heidän arkeaan. Monen nuoren ongelmat helpottaisivat jo muutaman onnistuneen tapaamisen aikana, arvioi Tolmunen.

Mielenterveyden häiriöt ovat jo nuorten merkittävin terveysongelma Suomessa. Masennus, ahdistuneisuus ja syömishäiriöt yleistyvät murrosiässä erityisesti tytöillä.

Esimerkiksi masennusoireilua on jopa 15 prosentilla nuorista, ahdistuneisuutta tai käytöshäiriöoireita 10 prosentilla. 10–15 prosentilla on toistuvia itsetuhoisia ajatuksia.

– Nuorilla on valtava parantumispotentiaali, kunhan apua on saatavilla oikeaan aikaan. Terapiaa tarvitseville tulisi turvata ainakin alkuun viikoittaiset käynnit, sitä vähemmällä ei saada parantavia psyykkisiä prosesseja käyntiin.

– Hoitoon tulee yhä sairaampia, moniongelmaisia nuoria. Ehkä ongelmien kasautuminen heijastaa myös kilpailuyhteiskunnan kovuutta. Heikosti pärjäävien on myös entistä vaikeampi työllistyä. Ei ole tarjolla sellaisia hanttihommia, mihin häviäjätkin ennen pääsivät.

Tolmusen mukaan koulussa pysyminen vaikka huonollakin menestyksellä on usein tärkeää ja kuntouttavaa.

– On kouluja ja oppilaitoksia, joissa opettajat ovat hankkineet psykiatrian osaamista, kun taas toisissa kouluissa oireilevia kehotetaan herkästi sairauslomalle. Koulujen tehtävä on tietysti ensisijaisesti tuottaa tutkintoja. Välillä on kuitenkin vaikea löytää paikkaa oireilevalle nuorelle. Kotiin jääminen vain pahentaa tilannetta.

KYSin nuorisopsykiatrian klinikka on jo alkanut jalkauttaa pienillä resursseilla ja lyhyellä koulutuksella toteutettavia hoitomenetelmiä kouluille ja perustason ammattilaisille.

Tolmusen tutkimusryhmä kehittää myös nuorten päihdeongelmiin sähköistä mini-interventiota. Se perustuu kyselyyn, joka antaa vastausten perusteella välittömän ja realistisen palautteen käytön riskeistä.

– Mini-interventiot ovat tehokas keino puuttua päihteiden käyttöön varhaisessa vaiheessa.