Koulutusguru Pasi Sahgrenilla on tärkeä viesti opettajille ja vanhemmille: "Pisa-tulosten laskuun on yksi selkeä pääsyyllinen, ja se on tämä laite"

Suomalaisten lasten ja nuorten tulokset OECD-maiden koulutuksen tilaa ja tuloksia mittaavassa Pisa-ohjelmassa ovat laskeneet kymmenen viime vuoden aikana.

– Laskuun on yksi selkeä pääsyyllinen, ja se on tämä laite, Pasi Sahlberg sanoo ja nostaa kännykkänsä esille.

Aiemmin Sahlberg uskoi, että älypuhelimilla voisi olla merkittävä rooli oppimisessa.

– Tutkimustietoa on vielä vähän, mutta selvitysten mukaan nuoret viettävät keskimäärin yhdeksän tuntia vuorokaudesta digilaitteen äärellä, minkä seurauksena unen laatu ja määrä heikkenevät ja psyykkiset ongelmat lisääntyvät. Sama koskee monia lasten vanhemmista, Sahlberg sanoo.

Sahlberg on työskennellyt vuoden 2018 maaliskuusta lähtien koulutuspolitiikan professorina Australiassa Uuden Etelä-Walesin ylipistossa Sydneyssä. Australiassa on käyty keskustelua älypuhelinten täyskiellosta kouluissa.

Sahlberg ei kuitenkaan näe kieltoa hyvänä ratkaisuna ongelmaan.

– Kyllähän sen jokainen omasta nuoruudestaan muistaa, miten suurta mielenkiintoa tunnetaan kiellettyjä asioita kohtaan. Olisi tärkeämpää saada nuoret kasvatuksen keinoin ymmärtämään riippuvuus ja sen epämukavat seuraukset.

Sahlberg muistuttaa, että elämänhallintataidot ovat paras ennuste menestymiselle opinnoissa ja myöhemminkin elämässä.

Sahlberg on maailmalla saanut toistuvasti vastata hämmästelyihin Suomen koulutuksen kor­keasta laadusta, vaikka Suomessa on lyhyet koulupäivät eikä lapsia testata samalla tavalla kuin monissa muissa maissa.

Suurempaa hämmästystä mutta myös raikuvia aplodeja on aiheuttanut Sahlbergin vastaus: Suomessa naispoliitikot ovat huolehtineet siitä, että varhaiskasvatus ja perusopetus ovat säilyneet lapsilähtöisenä.

– Naisten ansiosta lasten ter­veys, hyvinvointi ja onnellisuus ovat keskeisiä arvoja Suomen koululaitoksessa ja lapsia koskevassa lainsäädännössä, Sahlberg sanoo.

Suomen intoa koulutusvientiin hän haluaisi suitsia.

– Suomessa olisi panostettava lasten hyvinvointiin ja oman koulutusjärjestelmän pitämiseen korkealaatuisena, muuten koulutusvienniltä häviää uskottavuus kokonaan.

Sahlberg harmittelee sitä, että ammatillisesta opetuksesta on Suomessa viety resursseja.

– Ammattikoulutusjärjestelmällemme olisi maailmalla paljon annettavaa, Sahlberg sanoo.

Sahlbergille tarjottiin professorin virkaa Sydneyssä jo reilu vuosi sitten hänen vieraillessaan luentomatkalla Australiassa.

– Ajattelin, että Australia on liian kaukana ja sanoin ei. Mutta minua kiehtoi ajatus kokopäivätyöstä, koska kutsuja puhumaan eri puolille maailmaa alkoi olla ihan liikaa.

– Tärkein motivaatio on kuitenkin se, että minulla on työssäni mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen muutoksen suuntaan, Sahlberg kertoo.

Hän toimii myös Uuden Etelä-Walesin yliopiston Gonski-instituutin varajohtajana.

– Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa koulutuksen tasa-arvoa Australiassa. Suomalaisen koulutuksen asiantuntijana on täälläkin hyvä olla; opettajien ja rehtoreiden lisäksi myös media on kiinnostunut kuuntelemaan miten muualla luodaan tulevaisuuden kouluja.