Kouluvalokuvien hinta romahti keskittämällä kilpailutus – muut kunnat seuraamassa Helsingin esimerkkiä

Eri puolilla Suomea harkitaan tai on jo päätetty seurata Helsingin esimerkkiä, jolla se sai pudotettua lasten koulukuvausten hintoja keskitetyllä kilpailutuksella. Aiemmin kymmeniä euroja maksaneet kuvat saa nyt pääkaupungissa muutamalla eurolla.

– Tämä on selkeästi asia, jonka mekin täällä Joensuussa teemme. Oli hyvä saada Helsingin tulos. Joensuu pystyy kilpailuttamaan jo tänä keväänä ensi syksyn koulukuvaukset, kertoo kaupungin hyvinvointipalvelujen talouspäällikkö Juhani Junnilainen.

Myös Lahdessa on seurattu tarkalla silmällä pääkaupungin tingittyjä hintoja.

– Kun tehtävämme on toimia oppilaiden ja perheitten edun mukaisesti, näyttää selvältä, että keskitetty kaupungin kilpailutus on syytä ottaa täälläkin käyttöön. Nyt täytyy osata viestiä vanhemmille ja oppilaille, että tavoitteena on sama tulos kuin Helsingissä, kertoo Lahden perusopetuksen vastuualuejohtaja Lassi Kilponen.

Jyväskylä saattaa hypätä samaan junaan.

– Meillä on suunnitelmissa muuttaa koulukuvausten tilaamista. Nähdäksemme ne pystytään järjestämään tasapuolisina kilpailuttamalla. Hanke on kuitenkin niin alkuvaiheessa, että ensi syksyksi kilpailutus ei täällä valmistu. Pohdimme kuvausten suhteen rauhassa koko varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kokonaisuutta, muotoilee Jyväskylän kaupungin hankintapäällikkö Pauliina Virtanen.

Maksajana vanhemmat, ei koulu

Maallikko saattaa ihmetellä, miten pikkuväen koulupotrettien hinnassa voi olla hyvinkin tuntuvasti tinkimisvaraa.

– Lasten koulukuvausten hintahaarukka ei ole ollut aina tolkullinen, Lahden Kilponen linjaa.

Junnilaisen mukaan on syytä katsoa myös sitä, kenen lompakolla koulukuvien myynnissä käydään.

– Tässä asiassa koulu on tietyssä mielessä välikäsi. Kuvaajat käyvät vanhempien kukkaroilla. Kulut eivät näy koulujen budjeteissa.

Kouluissa ja päiväkodeissa otettujen valokuvien hintojen vertailu ei myöskään ole aivan yksinkertaista. Systeemi toimii niin, että kuvausten jälkeen valokuvat lähetetään nähtäville koteihin ja kuvausfirmoille maksetaan lopulta vain niistä lasten kuvista, jotka perheet päättävät ottaa.

– Työstämme sinänsä ei makseta mitään, tulot muodostuvat puhtaasti ostettujen kuvien mukaan, vahvistaa Suomen Koulukuvauksen operatiivinen johtaja Veera Orava.

Laatuakaan ei syytä unohtaa

Hintavertailua vaikeuttaa myös se, että monessa kunnassa kuvaukset on junailtu ja kilpailutettu kussakin koulussa erikseen.

– Kuopiossa sopimuksia ovat tehneet koulut itse tai vanhempainyhdistykset. Siksi hinnoittelussa on kirjavaa käytäntöä, eri firmoja ja eri kuvaajia, sanoo Kuopion perusopetuspäällikkö Taina Vainio.

Helsingissä jyrkästi pudonnut kuvien hintataso on saanut myös Kuopion kouluväen puntaroimaan, onko jotain syytä muuttaa.

– Nyt kun asia nousi esiin, varmaan tätä ryhdytään miettimään meilläkin. Hintojen puolesta tuo (Helsingin esimerkki) näytti tosi hyvältä. Hinnan ohella toki olennaista on myös kuvien taso ja laatu.

Kuvaajapuolta edustava Orava sanoo, että koulukuvien laatua ei ehkä tulla aina ajatelleeksi.

– Asiat eivät mene niin, että lapset jonoon, räps ja kuvat postiin. Tuo on niin kaukana totuudesta kuin olla ja voi. Meidän työmme on auttaa niin, että ujo tai arkakin lapsi tulee ulos kuoresta, kun kokee tilanteen turvalliseksi. Onnistunut valokuva on tämän lopputulos.

Printtikuvalla yhä oma arvonsa

Kouluvalokuvat eivät näytä menettäneen suosiotaan siitä huolimatta, että lapset voivat nykyisin kuvata toisiaan ja itseään kännykällä vaikka joka päivä.

– Koulukuvat halutaan ottaa ja ostaa perheisiin joka vuosi. Printtikuvina saatavilla fyysisillä kuvilla on oma arvonsa. Digikuvat ovat sittenkin vähän kuin ilmaa, vertaa Junnilainen.

Hän muistuttaa, että valokuvat ovat eri tavalla arvokkaita, kun ne ovat kansioissa.

– Ja kyllähän vanhemmat ja isovanhemmat lisäksi kantavat jälkikasvun kouluvalokuvia lompakoissaan.

Kilponen sanoo hänkin, että kännyköiden valta-asema ei näytä vaikuttaneen koulukuvan vetovoimaan.

– Koulussa tehdyt kuvaukset ovat niin helppo tapa hankkia printtikuvia.

Veera Orava täydentää, että pelkkä kamera ei vielä takaa hyvää valokuvaa.

– Olisi jotenkin hassua ajatella, että olisin huippukokki vain siksi, että omistan paistinpannun. Ammattitaito vaatii muutakin kuin kännykän. Eivät kännykkäkuvat ole heikentäneet kouluvalokuvien myyntiä. Päinvastoin, laadukkaiden kuvien kysyntä on suuri.