Kouvolan kaupunki yllättyi – Repoveden riippusillan kuntotarkastukset oli sovittu sen vastuulle

Metsähallitus ja Kouvolan kaupunki ovat erimielisiä siitä, kumpi on ollut vastuussa Repovedellä pettäneen riippusillan kuntotarkastuksista. Tämän takia sillan varsinaiset kuntotarkastukset näyttävät jääneen tekemättä yli kymmenen vuoden ajan. Sillan pettämisen aiheuttanut vaijerivika olisi tuskin paljastunut kuntotarkastuksessakaan.

Vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaan sillan ja alueella sijaitsevan näkötornin kuntotarkastukset ovat kunnallisen rakennusvalvonnan vastuulla. STT sai sopimuksen Metsähallitukselta pyytämällä.

Kouvolan rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen kertoo, että tieto sopimuksesta tuli kaupungille yllätyksenä. Ryynänen katsoo, että sopimus on outo ja ristiriidassa lain kanssa.

– Sopimuksen on tehnyt Metsähallituksen kanssa vanha Valkealan kunta. Kouvola ja Valkealahan yhdistyivät vasta vuonna 2009. Tämä sopimus on vastoin jo silloin voimassa ollutta maankäyttö- ja rakennuslakia. Rakennusten ja rakenteiden omistajilla on vastuu niiden kunnossapidosta. Meillä ei ollut tiedossa, että tuollainen sopimus oli joskus Valkealan kunnan kanssa tehty, Ryynänen sanoo.

Ryynäsen mielestä sopimus ei voi olla voimassa. Metsähallituksen aluejohtaja Jouni Aarnio sitä vastoin katsoo, että sopimus pätee yhä.

– Mutta korostan samalla, että emme millään haluaisi lähteä juridiseen miekkailuun. Fakta nimittäin on, että jos romahtaneella riippusillalla olisi tullut henkilövahinkoja, Metsähallitus olisi omistajana siinä tapauksessa korvausvelvollinen. Emme tahdo juridista kiistelyä myöskään siksi, että haluamme kehittää Repoveden matkailua hyvässä yhteisymmärryksessä Kouvolan kanssa.

Onko kukaan tehnyt tarkastuksia?

Onko tässä syntynyt tilanne, jossa

kumpikin osapuoli on olettanut, että toinen hoitaa sillan ja tornin tarkastukset? Onko mikään taho tehnyt tarkastuksia? Kouvolan Ryynänen ei osaa sanoa.

– En osaa sanoa, onko Metsähallitus olettanut, että Kouvola hoitaa tarkastukset sopimukseen kirjatun mukaisesti.

Metsähallitus kertoi maanantaina, että silta olisi kuntotarkastettu viimeksi vuonna 2012. Nyt aluejohtaja Jouni Aarnio sanoo, että kunta ja Metsähallitus tekivät yhteiset kuntotarkastukset sittenkin vuosina 2004 ja 2007.

– Ja sittemmin Metsähallitus on tehnyt näissä kohteissa silmämääräisen vuositarkastuksen, Aarnio kertoo.

Noin 30 vuotta vanhan Lapinsalmen riippusillan kannatinvaijeri petti sunnuntaina. Silminnäkijän mukaan silta keikahti 45 asteen kulmaan. Onnettomuushetkellä sillalla oli yhdeksän ihmistä, mutta kukaan ei loukkaantunut.

Halkeama kannatinvaijerissa oli Metsähallituksen mukaan 10 senttiä betonivalun sisällä. Kouvolan rakennusvalvonnan Ryynänen arvioi, että vaurio olisi voitu havaita vain röntgentutkimuksella eikä sellaisia tehdä.