Kova puhe verkossa ja toreilla ei riittänyt parlamenttiin – katso tästä Marco de Witin, Ilja Janitskinin ja Junes Lokan vaatimattomat äänimäärät

Julkisuudessa profiloituneiden ääriehdokkaiden äänimäärät jäivät pieniksi. Esimerkiksi maahanmuuttovastaisen Suomen kansa ensin -puolueen puheenjohtaja Marco de Wit keräsi vain 316 ääntä Uudenmaan vaalipiiristä.

Helsingin vaalipiirissä ehdolla ollut MV-lehden perustaja, tähtiliikkeen Ilja Janitskin sai 384 ääntä.

Oulun vaalipiirissä muun muassa erilaisissa kunnianloukkausyhteyksissä esillä ollut, sitoutumattomana eduskuntaan pyrkinyt oululaisvaltuutettu Junes Lokka sai 469 ääntä.

Lokka on saanut tuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan viime syksynä. Tuomiosta on valitettu. Häntä vastaan on nostettu uusia syytteitä niin ikään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä myös kunnianloukkauksesta ja yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Syyttäjän mukaan Lokka on esimerkiksi ladannut sosiaaliseen mediaan materiaalia, jossa muun muassa solvataan maahanmuuttajia ja islaminuskoisia. Lokka on kiistänyt teot.

Viime viikolla Oulun käräjäoikeus puolestaan tuomitsi toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon sakkoihin Lokan kunnian loukkaamisesta.

Tuomioita ja epäilyjä

Janitskin puolestaan tuomittiin lokakuussa Helsingin käräjäoikeudessa vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeuteen muun muassa MV:ssä julkaistujen rasististen ja loukkaavien kirjoitusten takia. Käräjätuomiosta on valitettu hovioikeuteen, joten tuomio ei ole lainvoimainen. Janitskin tuomittiin yhteensä 16 rikoksesta, esimerkiksi useista törkeistä kunnianloukkauksista, kiihottamisista kansanryhmää vastaan ja tekijänoikeusrikoksista.

Oikeus totesi, että MV:ssä julkaistut kirjoitukset olivat sisältäneet valheita ja halventavia vihjauksia sekä ihmisten yksityiselämään liittyneitä arkaluonteisia asioita. Oikeuden mukaan kirjoitusten julkaisemiselle ei ollut sananvapauden kannalta mitään julkista intressiä tai muutakaan hyväksyttävää syytä.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan eduskuntaan pyrkivän Suomen kansa ensin -puolueen kampanjoinnista, kertoi poliisi viime viikolla.

Poliisi epäilee kahta puolueen ehdokasta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tutkinnanjohtaja vahvisti, että epäillyt ovat puolueen puheenjohtaja Marco de Wit ja Kristiina Brandt. Brandt sai Uudeltamaalta 50 ääntä.