Kovat tuulenpuuskat tänään kiusana lähes koko maassa

Kovat tuulenpuuskat riepottelevat tänään lähes koko Suomea.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomeen leviää kylmä pohjoinen ilmavirtaus. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta koko maassa lukuun ottamatta Lappia ja Pudasjärven, Kuusamon ja Taivalkosken kuntia.

Tuulen nopeus on puuskissa 20 metriä sekunnissa.

Sää on maan etelä- ja keskiosissa pilvinen ja sateinen, mutta illaksi selkenee. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on enimmäkseen pilvistä, ja monin paikoin sataa lunta. Myös Etelä- ja Keski-Lapissa sataa lunta, mutta Pohjois-Lapissa on selkeää.