Kovimmat budjettipäätökset aikaisintaan ensi vuonna

Eurooppa-politiikasta on veikkailtu koetinkiveä, joka voisi jopa horjuttaa hallitusta.

Saksan hallitusneuvotteluiden pitkittyminen ja budjettiaikataulu päästävät hallituksen kuitenkin todennäköisesti pälkähästä.

Natiseva liitto saattaa hyvin pysyä koossa, jos puheenjohtajilta löytyy luovia selityksiä ja siniset yrittää vielä kasvattaa kannatustaan ennen vaaleja.

Lisärahan maksaminen EU:lle on populistin painajainen, jota voi olla vaikeaa selittää kotimaassa tehtyjen vaikeiden leikkausten jälkeen. Tämä siitä huolimatta, että EU:sta voitaisiin saada lisähyötyä pienelläkin lisärahalla.

Siniset on ollut hyvin tarkka siitä, miten hallituksen budjettikantaa tulkitaan.

Viimeviikkoisen kannan mukaan hallitus on valmis joustamaan yhden prosentin säännöstä, eikä Suomi ole osa tiukimpien EU-maiden ryhmää. Budjettia on siis mahdollista kasvattaa yli yhden prosentin EU:n bruttokansantulosta, jos kokonaisuus on Suomen kannalta edullinen.

Eurooppaministeri Sampo Terho kiirehti muistuttamaan, että sinisten mielestä budjetti voi joustaa myös alaspäin. Twitterissä kansanedustaja Simon Elo (sin.) puolestaan sanoi, että 27 jäsenmaan budjetin pitää olla pienempi kuin nykyisen 28 maan.

Vaalit keskeyttävät budjettineuvottelut

Tulevien vuosien budjettikehykset on haluttu ryskiä kasaan jo tämän vaalikauden aikana, mutta aikataulua pidetään hyvin kunnianhimoisena.

Vaikeat budjettipäätökset siirtyvät todennäköisesti ensi vaalikauteen eli aikaisintaan syksyyn 2019. Eduskuntavaalit on tuolloin jo käyty ja budjettikantoja linjaa uusi hallitus.

Samoin saattaa käydä isoille EU-alueen uudistuksille, joita Saksan ja Ranskan on odotettu johtavan. Saksan hallitusneuvotteluiden viipyminen on vienyt aikaa niin paljon, että on epäselvää, mitkä uudistukset etenevät tällä kaudella.

Kirjoittaja on STT:n EU-kirjeenvaihtaja.