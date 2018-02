Kovimmat tuulet puhaltavat tänään Etelä-Suomessa

Tiistaina on luvassa sekä auringonpaistetta että purevaa viimaa, kertoo Ilmatieteen laitos. Aamulla Etelä-Suomessa on pakkasta noin 18 astetta ja Pohjois-Karjalassa noin 22 astetta. Länsi-Suomessa on noin 19 pakkasastetta.

Lapissa pakkanen vaihtelee pilvisyyden mukaan 20–30 asteen välillä. Pohjoisimmassa Suomessa on lauhempaa, esimerkiksi Utsjoella pakkasta on noin 12 astetta.

Kovin tuuli koetaan eteläisimmässä Suomessa, missä keskituuli on päivällä 6–7 metriä sekunnissa. Puuskat ovat enimmillään yli 10 metriä sekunnissa.