Kreeta Niemi ja 200 muuta ovat valmiina promootioaktiin – näin juhlallisuudet etenevät Jyväskylässä, katso kartta

Jyväskylän yliopiston päärakennuksen aulassa seisova Kreeta Niemi suoristaa mustaa tohtorinhattuaan. Hattu istuu päässä hyvin, sillä se on tehty mittatilaustyönä. Käsissä on pitkät hansikkaat, päällä musta iltapuku ja vyöllä roikkuu tohtorinmiekka.

Niemi on valmis täällä päärakennuksella lauantaina tapahtuvaan promootioaktiin, jossa hänet promovoidaan yhdessä 90 muun tohtorin kanssa.

Promootiossa on mukana myös 110 maisteria. Kaikkiaan lauantaina järjestettävään promootioaktiin osallistuu lähes 700 henkilöä.

– Promootio on yliopiston suurimpia tapahtumia, kertoo Jyväskylän yliopiston viestintäpäällikkö Liisa Harjula.

Harjulan mukaan suhteellisen iso osa valmistuneista tohtoreista osallistuu juhlaan. Maistereista osuus valmistuneista on pieni.

Jyväskyläläinen erikoisuus verrattuna muihin yliopistoihin on, että maisteri- ja tohtoripromootio pidetään samassa juhlassa ja promootiossa ovat mukana kaikki yliopiston tiedekunnat.

Kreeta Niemi väitteli kolme vuotta sitten kasvatustieteiden tohtoriksi ja toimii nykyään yliopistolla tutkijatohtorina.

– Väitöskirjan tekeminen oli suuri työ ja juhlat olivat kyllä sen arvoiset, mutta tuntui kuitenkin, että kaikki meni aika nopeasti ohi yhdessä viikossa tai oikeastaan yhdessä päivässä. Ajattelen, että tämä on vähän jatkumoa siihen.

Niemestä on mukava osallistua juhliin, koska hän pitää juhlista arjen keskellä.

– Monet perinteet katoaa, mutta on kiva, että tällaista pidetään yllä.

Juhlallisuudet jatkuvat koko viikonlopun. Promootioon valmistaudutaan perjantaina seppeleensitojaisilla ja miekanhiojaisilla. Lauantaina järjestetään itse promootioakti, juhlajumalanpalvelus sekä illallistanssit Paviljongissa.

Sunnuntaina ohjelmassa on risteily Päijänteellä sekä promootion karonkka. Niemi aikoo osallistua perjantain ja lauantain ohjelmaan. Lauantain vanhoja tansseja on harjoiteltu helmikuusta lähtien.

– On ollut tosi hauskaa, ja lisäksi tanssiharjoituksissa on jo päässyt tutustumaan muihin, jotka tulevat promootioon.

Promootiossa noudatetaan tarkasti vanhoja perinteitä, kuten pukeutumiskoodia. Promootioasun kanssa ei esimerkiksi käytetä käsilaukkua. Niemellä on juhlaa varten kolme erilaista asua. Kaksi iltapuvuista hän on ostanut itse. Yhden mekoista sekä tohtorinmiekan Niemi on saanut lainaan.

Rahaa juhliin on kulunut noin 200 euroa osallistumismaksuihin, noin 600 euroa tohtorinhattuun sekä jonkin verran myös juhlavaatteisiin. Promootioon voi kuitenkin osallistua myös huomattavasti pienemmällä budjetilla esimerkiksi lainaamalla pukuja.

Juhlaan kuuluvat perinteiset roolit, kuten gratista, joka esiintyy promootion tilaisuuksissa.

– Aluksi tuntui hassulta, kun oli näitä termejä ja paljon erilaisia ohjeita. Mutta siinä on myös sellainen hienous, että on mahdollisuus päästä tällaiseen juhlaan mukaan ja että tällaisia järjestetään.

Viikonlopulta promovoitava odottaa mukavaa yhdessäoloa. Hauskaa on myös, että kaikesta juhlan ohjelmassa ei vielä tiedäkään tarkasti.

– Tämä on sellainen kerran elämässä kokemus.

Promootio kartta