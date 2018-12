Kriittinen tuuli kiertää Keski-Suomen, mutta pelastuslaitos varoittaa sähkökatkoista: Lunta voi pyryttää jopa 25 senttiä

Tuoreen sääennusteen perusteella voimakkaimmat tuulet eivät ulotu uutenavuotena Keski-Suomeen. Useat pelastuslaitokset antoivat maanantaina aamupäivällä suosituksen jättää ilotulitteet ampumatta myrskyisän sään vuoksi. Palopäällikkö Juha Saario kertoi, ettei Keski-Suomen pelastuslaitos näe suosituksen antamista tarpeelliseksi.

– Keski-Suomessa tilanne ei ole niin kriittinen, että ilotulitteiden käyttöön pitäisi puuttua viranomaisen suosituksella. Vuorokausi tulee olemaan tuulinen: voimakkaimmillaan tuuli on iltakuuden jälkeen ja tuulisuus jatkuu tavanomaisesta voimakkaampana uudenvuodenpäivän ylitse. Tuulen keskinopeus on maakunnassa ennusteen mukaan 7–8 metriä sekunnissa ja puuskissa se voi nousta 14–15 metriin sekunnissa, Saario kertoi maanantaina puoliltapäivin.

Saario kehottaa kuitenkin huomioimaan tuulen ilotulitteita käytettäessä. Erityisen tarkkana tulee olla ilotulitteiden suuntaamisessa siten, etteivät tulitteet päädy kohti ihmisiä ja rakennuksia.

Tuulen sijaan Keski-Suomessa ongelmia ennakoidaan runsaasta lumisateesta.

– Kahden päivän aikana lunta voi tulla jopa 25 senttiä. Koska lämpötila laskee nollaan, tulee sade märkänä. Painava lumi voi aiheuttaa sähkökatkoksia, joihin olisi syytä varautua etenkin haja-asutusalueilla, Saario sanoi.

Vaikka tuulen vuoksi suositusta ilotulitteiden ampumatta jättämiseksi ei anneta, kehottaa Saario jokaista arvioimaan käyttöä tilanteen mukaan ja myös sankka lumisade huomioiden.

– Onko rakettien ampumisessa mitään järkeä, jos niitä ei lumisateen vuoksi näe? hän huomioi.

Jos raketit päättää jättää ampumatta, on niiden hävittäminen tai säilyttäminen tehtävä oikeaoppisesti. Esimerkiksi kerrostalojen ullakko- tai kellarivarastoissa säilytys on kokonaan kielletty ja asuinhuoneistoissakin säilytys on rajattu viiteen kiloon. Säilytyspaikan tulee olla kuiva, eikä lähellä saa olla lämmönlähteitä, tulenkäsittelyä tai muita helposti syttyviä aineita.

– Ilotulitteiden myyjät ovat velvollisia vastaanottamaan käyttämättä jääneet ilotulitteet ja toimittamaan ne hävitettäväksi. Kotona niitä voi säilyttää, kun säilytyspaikka on turvallinen. Muutoin ne voivat aiheuttaa palovaaran ja tulipalon syttyessä palon leviämisen sekä vaaraa myös pelastushenkilöstölle, Saario muistutti.