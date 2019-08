Kristillisdemokraatit valitsevat puheenjohtajiston tänään Oulussa – Essayahilla ei haastajia

Kristillisdemokraatit valitsevat tänään puoluekokouksessa Oulussa puheenjohtajiston. Puheenjohtajaksi on ehdolla jatkokautta hakeva Sari Essayah. Hänelle ei ole ilmaantunut haastajia.

Puolueen puheenjohtaja Essayah kertoi elokuun alussa sairastumisestaan rintasyöpään. Tällä viikolla Essayah kertoi tiedotteessa lähtevänsä mukaan puheenjohtajakisaan. Päätös ei ollut itsestäänselvyys, sillä tiedotteen mukaan syöpädiagnoosi sai hänet pohtimaan jatkoaan puoleen puheenjohtajana.

– Olen sairaslomani aikana saanut tuhannet rohkaisevat ja kannustavat viestit, myös aivan tuntemattomilta ihmisiltä, ja tiedän suuren joukon ihmisiä rukoilleen puolestani; lämmin kiitos kaikesta tuesta, Essayah sanoi

Essayahin jatkohoitoja arvioidaan myöhemmin, ja niiden on määrä alkaa syksyllä. Hänen on tarkoitus palata eduskuntatyöhön suunnitellusti istuntokauden alussa syyskuussa. Hän on johtanut puoluetta vuodesta 2015.

Kansanedustajat Peter Östman ja Sari Tanus ovat ehdolla puoleen varapuheenjohtajiksi. Lisäksi varapuheenjohtajien paikkoja tavoittelee seitsemän muuta ehdokasta.

Sunnuntaina puoluekokouksessa käydään poliittista keskustelua aikaisempien katsausten pohjalta sekä valitaan puoluevaltuusto.