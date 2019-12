Kroatia tuli Suomen avuksi kesken puheenjohtajakauden

Suomen hallituskriisi ja pääministerin vaihtuminen ei nostata suuria aaltoja Euroopassa, vaikka vaihdos tapahtuu kesken EU-puheenjohtajakauden. Tiedossa ei ole, että hallituksen muuttuminen toimitusministeristöksi vaikuttaisi kauden viimeisten viikkojen hoitamiseen.

Poliittinen turbulenssi kyllä heijastui tiistaina Brysseliin. Digi- ja teleasioista vastaavien ministerien kokouksessa ohjat otti Kroatia, koska SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin matkusti aamulla takaisin Suomeen. Kroatia aloittaa puheenjohtajamaana vuodenvaihteessa.

Kokouksessa hyväksyttiin jäsenmaiden yhteinen näkemys siitä, miten EU-maat arvioivat 5G-verkkojen turvallisuutta. Vastuu verkkojen turvallisuudesta pysyy jokaisella jäsenmaalla, ja ne tekevät päätökset verkkoja rakentavista yrityksistä.

EU-edustuston pysyvän edustajan sijaisen Minna Kivimäen mukaan toimitusministeristön ministerit johtavat oman alansa kokouksia normaalisti uuden hallituksen nimittämiseen tai kauden päättymiseen saakka.

– En odota seurauksia puheenjohtajuudelle, Kivimäki sanoi.

Suomen puheenjohtajakauden viimeiset ministerikokoukset järjestetään lähiviikkoina Brysselissä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) veti oman kokouksensa tiistaina. Keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin on määrä johtaa keskiviikkona energianeuvostoa ja valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) torstaina talousministerikokousta. Sen jälkeen koolla ovat vielä ainakin ulko-, eurooppa-, maatalous- ja ympäristöministerit.

Kuka esittelee Suomen budjettiehdotuksen?

Kiinnostavinta on, kuka Suomea edustaa huippukokouksessa ensi viikon torstaina ja perjantaina.

Jos uutta hallitusta ja pääministeriä ei vielä ole, istuu pöydässä tällä tietoa Antti Rinne virkaa tekevänä pääministerinä. Päämiehen tai -naisen on istuttava pöydässä itse, sillä sijaisia ei sallita.

Huippukokouksen piti olla Suomen puheenjohtajakauden loppuhuipennus. Pääministerin on tarkoitus esitellä kokouksessa Suomen ehdotus lähivuosien budjetiksi.

Rinteen oli tarkoitus matkustaa vielä ennen huippukokousta Puolaan, jossa hän olisi taivutellut pääministeri Mateusz Morawieckia yhteisen ilmastolinjan taakse yhtenä viimeisistä vastaan hangoittelevista maista. STT:n näkemässä huippukokouksen päätösluonnoksessa lähtökohtana on kuitenkin jo nyt, että EU on ilmastoneutraali vuosisadan puoliväliin mennessä. Kyse on luonnoksesta, joka voi kokouksessa vielä muuttua.