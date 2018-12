Krooninen IBD-suolistosairaus ei näy ulospäin, mutta piinaa yhä useampaa suomalaista

Laukaalainen 12-vuotias Menja Manninen sairastui Crohnin tautiin ollessaan toisella luokalla. Perheen äidin Niina Mannisen mukaan tieto tuli heille kirjekuoressa ja hän joutui lukemaan tyttärensä diagnoosin paperista.

Diagnoosi oli perheelle järkytys ja tuli täysin odottamatta. Äiti Manninen joutui itse ottamaan selvää hoidoista, vertaistukiryhmistä sekä, mitä kaikkea palveluita heille kuuluu.

Hänen mielestään olisi tärkeää, että diagnoosin yhteydessä saisi heti tietoa, mistä voi saada apua ja tukea.

– Erikoissairaanhoitoon kuuluvia palveluita osasin vaatia. Soitin keskussairaalaan ja kerroin heille, että meille kuuluu ravitsemusterapeutti sekä psykologi. Sitä mukaa aloimme saada palveluita. Googlettamalla löysin myös vertaistukiryhmät sekä Crohn ja colitis ry:n ja olin heihin itse yhteydessä, kertoo Niina Manninen.

Crohn ja colitis ry käynnisti viime toukokuussa valtakunnallisen Tukea Perheille -hankkeen.

Hankevastaava Leena Tuutijärven mukaan tarkoituksena on etsiä ratkaisuja tulehduksellisia suolistosairauksia (IBD) sairastavien lapsiperheiden arjen haasteisiin.

Yhtenä tavoitteena on myös levittää tietoisuutta suolistosairauksista.

Perheiden kuormitusta lisää se, että useimmat ihmiset ovat tietämättömiä sairauden piirteistä. Tietoa pyritään tuomaan esimerkiksi neuvoloihin, päiväkoteihin ja kouluihin, jotta sairastava lapsi perheineen osataan kohdata oikein ja perhe saa tarvitsemaansa tukea.

Hankkeen aikana kootaan myös ensitietopaketti, joka annetaan perheille sairaalasta diagnoosin varmistuessa. Ensitietopaketin voi tilata myös suoraan Crohn ja colitis ry:ltä.

– Usein diagnoosin saaminen on perheille shokki, ja ensivaiheessa tarvitaan tukea sekä luotettavaa tietoa sairaudesta, Tuutijärvi kertoo.

– Tuotamme materiaalia myös muihin elämän taitekohtiin kuten koulun alkuun. Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin. Vaikka sairaus on ikävä, vertaisuudesta saa voimaa. Materiaaleille ja luotettavalle tiedolle on kysyntää, joten tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, hän jatkaa.

Suolistosairaudet yleistyvät lasten ja nuorten keskuudessa, joten hanke on varsin ajankohtainen. Lasten IBD-sairaudet ovat usein vaikeahoitoisia ja kuormittavat koko perhettä. Tulehdukselliset suolistosairaudet eivät ole esteitä koulunkäyntiin, mutta voivat hankaloittaa nuoren elämää.

Sairauteen kuuluu oireettomia jaksoja sekä akuutteja vaiheita, jolloin oireita on jatkuvasti. Oireet saattavat rajoittaa osallistumista esimerkiksi harrastuksiin tai sosiaalisiin tilanteisiin.

– Välillä on kipuja ja väsymystä sekä silmiin tulee tulehdusnäppylöitä, mutta muuten oireet ovat pysyneet lääkityksellä poissa. Muutaman kerran olen joutunut olemaan koulusta pois tai en ole pystynyt osallistumaan liikuntatunnille, Menja Manninen kertoo.

Vertaistuki on tärkeä ja iso osa potilaiden elämää. Sekä vanhemmille että lapsille on tärkeää päästä tapaamaan muita perheitä. Crohn ja colitis ry järjestää vertaistukitapaamisia eri puolella Suomea. Asuinpaikasta riippumatta vertaistukea löytyy myös verkosta esimerkiksi Facebookista löytyy suljettuja ryhmiä vanhemmille.

– Jos tällä alueella on oikeasti perheitä, jotka ovat saaneet diagnoosin IBD:stä eivätkä tiedä, miten toimia. Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja tulkaa vertaistapaamisiin. Järjestämme niitä kerran kuussa, Niina Manninen rohkaisee.

Crohn ja colitis ry:n kyselytutkimuksen mukaan 70 prosenttia vastanneista on kokenut ymmärtämättömyyttä sairauttaan kohtaan. Vastaajien mukaan ymmärryksen puute johtuu siitä, ettei sairaus näy ulospäin.