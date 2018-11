Kryptomiljonäärien tarinat kiinnostavat, mutta kannattaako virtuaalirahaan sijoittaa? – Näin sanovat asiantuntijat

Tuoreet uutiset kryptovaluutoilla miljoonatienesteihin yltäneistä suomalaisista saattavat saada monet haaveilemaan helposta äkkirikastumisesta.

Torstaina tuli ilmi, että Jyväskylän yliopistossakin opiskellut Alexander Hanhikoski tienasi virtuaalivaluutoilla 24,6 miljoonan euron pääomatulot vuonna 2017. Jyväskyläläinen, kryptovaluuttapalveluja tarjoavan Prasos Oy:n suurin omistaja ja toimitusjohtaja Henry Brade tienasi puolestaan viime vuonna 1,2 miljoonan euron pääomatulot, joita hän ei ole halunnut kommentoida tarkemmin Keskisuomalaiselle.

Lisäksi Yle kertoi torstaina, että mikkeliläinen Juha Paakkunainen osti bitcoineja 500 eurolla vuonna 2011 ja myi virtuaalikolikkonsa viime vuonna 1,9 miljoonalla eurolla.

Suomen Pankin digitalisaation neuvonantaja Aleksi Grym sekä Nordnetin osakestrategi ja sijoituskirjailija Jukka Oksaharju muistuttavat, että uutisissa näkyvät nyt vain ne, joille on käynyt kryptosijoituksissa onnekkaasti.

– Siitä ei ole montaakaan vuotta, kun ihmeteltiin pokerimiljonäärejä. Mielestäni tässä ilmiössä on hyvin paljon samaa: muutamaa miljonääriä kohti on aina kymmenen tuhatta ihmistä, jotka ovat hävinneet rahaa, Grym sanoo.

Oksaharjun mielestä kryptovaluutat ovat korkeariskisiä kohteita, jotka eivät sovellu suomalaiselle keskivertosijoittajalle. Hän painottaa, että virtuaalivaluutat eroavat sijoituskohteena perustavanlaatuisesti osakkeista, metsäomistuksista ja kiinteistöistä, koska ne eivät tuota vakaata tulovirtaa.

– Esimerkiksi osakesijoittamisessa on kaksi tuottoelementtiä, joista osinkotulo on ensisijainen ja arvonnousu toissijainen. Virtuaalivaluutoissa ainoaksi tuottolähteeksi jää arvonnousu, joka on näistä kahdesta elementistä spekulatiivisempi. Metsässä taas vakaata tuloa tuottaa puun myyntitulo, sijoitusasunnoissa vuokratulo ja talletuksissa korkotuotto, Oksaharju havainnollistaa.

– Virtuaalivaluuttoihin sijoittamista on vaikea nähdä pitkäjänteisenä toimintana. Ennemminkin kyse on siitä, että pitää osata hypätä junasta ennen kuin muut hyppäävät, hän jatkaa.

Grymin mukaan todellisia voittajia kryptovaluuttailmiössä ovat internetin vaihdantapalvelut, jotka tienaavat tasaisesti kaupankäynnistä ja spekuloinnista.

Hän pitää termiä virtuaalivaluutta harhaanjohtavana, sillä perinteisesti valuutoilla on aina liikkeellelaskija, joka lupaa, että rahaa vastaan saa jotain. Grym rinnastaa kryptovaluutat eurojen ja dollareiden sijaan keräilyesineisiin, kuten postimerkkeihin ja muumimukeihin.

– Postimerkeilläkin on toimivat markkinat ja niillä on moni rikastunut, Grym vertaa.

Markkina-arvoltaan suurimmat kryptovaluutat ovat bitcoin ja ethereum. Valinnanvaraa kuitenkin riittää: kryptovaluuttojen arvonkehitystä seuraavalla Coinmarketcap-sivustolla oli perjantaina listattu yli 2 000 kryptovaluuttaa.

Vuonna 2008 kehitetyn bitcoinin tähänastinen kurssihuippu ajoittui viime joulukuuhun, jolloin yhden bitcoinin arvo oli reilut 16 000 euroa. Sittemmin arvo on tullut roimasti alas, ja perjantaina bitcoin-kauppaa käytiin noin 5 500 euron hinnalla. Bitcoinin markkina-arvo on reilut 96 miljardia euroa, mikä on yli puolet koko virtuaalivaluuttamarkkinan arvosta.