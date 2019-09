Kuhmoisilla menee nyt poikkeuksellisen hyvin: "Pieni mahdollistaa unelman", paluumuuttaja kertoo

Noin 2 250 asukkaan Kuhmoisilla menee nyt hyvin – poikkeuksellisen hyvin. Kunnan keskusraitin liiketilat ovat täynnä, työpaikkaomavaraisuus on nousemassa yli 95 prosentin ja uusi hirsipäiväkoti rakennettiin kokonaan ilman velkarahaa. Asukaslukukin pysyttelee entisellään.

Siitä on kiittäminen esimerkiksi Merja Tannista, 34 ja Kimmo Hakamäkeä, 34.

– Syksyllä tulee kaksi vuotta siitä, kun muutimme pääkaupunkiseudulta Kuhmoisiin, Tanninen ja Hakamäki kertovat.

Helmi Hakamäki, 3, oli silloin noin puolitoistavuotias. Hilma Hakamäki, 1, syntyi viime vuonna paljasjalkaiseksi kuhmoislaiseksi.

Sitä on myös Tanninen itse. Opiskelut ja työ veivät hänet pois, mutta paluu oli suunnitelmissa – joskaan ei vielä.

– Olimme suunnitelleet muuttavamme pienelle paikkakunnalle kun Helmi menee kouluun.

Sitten löytyi unelmien tontti Päijänteen rannalta eikä ratkaisun tekeminen ollut vaikeaa.

– Muualla me emme olisi pystyneet samalla tavalla toteuttamaan unelmaamme hirsitalosta järven rannalla. Täällä se onnistuu, pikkuhiljaa. Ensi kesänä omaan rantaan rakennetaan sauna – ja talo sitten joskus myöhemmin.

Asukasluku on nyt samassa tasossa kuin vuosi sitten tähän aikaan. Se on jonkinmoinen saavutus kunnassa, jossa yli puolet asukkaista on eläkeläisiä ja kuolleisuus suurta. Toisaalta luvut kokonaisuudessaan ovat pieniä, tänä vuonna kuntaan muutti kesäkuun loppuun mennessä 54 ihmistä.

– Osa muuttajista on eläkeläisiä, mutta koko ajan meille muuttaa enemmän myös työikäisiä. Monet heistä ovat olleet kesäkuhmoislaisia ennen sitä ja kun etätyön mahdollisuudet kasvavat, voivat he muuttaa kokonaan, Kuhmoisten kehittämisasiamies Arto Kummala kertoo.

Etätyön lisäksi kunta tekee koko ajan töitä houkutellakseen ja varmistaakseen perinteisiä työpaikkoja. Pian hoivarakentamiseen keskittynyt rakennusliike Hovako Oy tuo paikkakunnalle 20 työpaikkaa. Yritys löysi tehtaalleen tilan kunnan hallista.

– Nyt kaikki yritystilamme ovat vuokralla, Kummala sanoo.

Yhteinen tekemisen meininki, niin Kummala ja Kuhmoisten kunnanjohtaja Anne Heusala summaavat sitä, missä Kuhmoisissa on onnistuttu nyt erityisen hyvin. Samaa mieltä on myös Kuhmoisten yrittäjien puheenjohtaja Eija Heinonen.

– Meillä on tehty paljon näkymätöntä työtä, joka alkaa nyt kantaa hedelmää. Yhteistyötä sekä yrittäjien kesken että kunnan kanssa. Mutta sitä ei voi liikaa painottaa, että kunnan ja yrittäjien yhteistyön pitää olla mutkatonta ja läpinäkyvää. Pitää pystyä luottamaan.

Mutta yksi asia Kuhmoisissa on samoin kuin niin monessa muussa kunnassa: osa peruskoululaisista opiskelee väistötiloissa. Mutta tälläkin pilvellä on hopeareunus: kunnassa on jo tehty päätös uuden koulun rakentamisesta.

– Eikä siihenkään välttämättä tarvita pitkäaikaista velkaa, Kummala toteaa.

– Valtuusto on ollut äärimmäisen rohkea ja kaukonäköinen. Meillä on pieni kaupunkimainen keskusta eikä enää esimerkiksi kyläkouluja. Ja silti meillä on eläviä, virkeitä kyliä.

Tannisen ja Hakamäen koti on nyt Kuhmoisissa, mutta töihin he kulkevat kauemmas. Tanninen työskentelee kasvatusohjaajana Kangasalla ja Hakamäki tekee reissutöitä kaivinkoneenkuljettajana. He nauttivat uudesta arjestaan.

– Me rakennamme tänne itsellemme loppusijoituspaikkaa, pariskunta nauraa.