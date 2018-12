Kuhmoisten budjetti hyväksyttiin, Manninen hallitukseen

Kuhmoisten kunnanvaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion ilman puheenvuoroja. Ensi vuoden talousarvio on 26 350 euroa ylijäämäinen. Suurimpia investointeja ovat talvella valmistuva hirsipäiväkoti ja Koskenpartaan asuinalueen infran rakentaminen. Lisäksi Kuhmoinen joutuu ensi vuonna harkitsemaan koulukeskuksen korjaamista tai uusimista.

Kuhmoinen maksaa ensi vuonna vähiä velkojaan pois. Pitkäaikainen lainakanta loppuvuonna on puoli miljoonaa euroa. Kunnan taloustilanne on kokonaisuudessaan erinomainen, sillä taseessa on kumulatiivista ylijäämää 6,1 miljoonaa euroa.

Kuhmoislaisia oli viime vuoden lopussa yhteensä 2 252. Väkiluku on hienoisessa kasvussa.

Valtuusto valitsi Susanna Mannisen (kok.) kunnanhallitukseen Mira Pitkäniemen (kok.) tilalle. Valtuusto myönsi Pitkäniemelle eron valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenyydestä. Pitkäniemi haki eroa, koska hän toimii nykyään Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n toimitusjohtajana.

Yhtiö on kokonaan kunnan omistama eikä Pitkäniemi ole enää kuntalain mukaan vaalikelpoinen. Pitkäniemen tilalle valtuustoon nousee Eero Ikonen (kok.).

Valtuustossa käsittelyssä oli myös muun muassa Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n ja Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n osavuosikatsaukset sekä kunnan sijoituskatsaus.