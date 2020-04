Kuhmoisten ensimmäisen koronatartunnan saanut pariskunta kertoo Ylelle asiattomaksi menneestä some-vihjailusta: "Paskan puhuminen ja länkyttäminen loppuu"

"Nyt kuulostaa siltä, että syytetään siitä, kun on saanut tartunnan. Ainakin sen kuvan saa täällä olevasta julkaisusta. Ei me sitä meille haluttu ja nyt ollaan karanteenissa. Ja se on tarttunut täällä Kuhmoisissa, sillä täältä ei olla liikuttu mihinkään."

Näin kirjoitti Ylen mukaan Kuhmoisten ensimmäisen koronatartunnan saaneen naisen aviomies Tapio Leppänen kunnan Facebook-ryhmässä keskiviikkona. Kun Kuhmoisten ensimmäinen tartunta oli vahvistettu, alkoivat sosiaalisessa mediassa spekulaatiot ja vihjailut henkilöllisyyksistä.

Tapio Leppänen ja vaimonsa Eila pyörittävät Kuhmoisissa ravintolaa. Some-keskustelijat alkoivat pian vaatia, että Leppäset kertoisivat sairastumisesta asiakkaille.

Keskustelu ja sen sävy menivät pian asiattomiksi.

– Keskustelu kolahti itselläni pahasti. Sävy alkoi mennä siihen suuntaan, että ihan kuin olisimme tautisia ja tarkoituksella tartuttaneet ihmisiä baarissamme sekä tuoneet taudin Kuhmoisiin, Tapio Leppänen kertoo Ylelle.

Ylen mukaan Eila on saanut tartunnastaan vahvistuksen, Tapio puolestaan odottaa omien testiensä tuloksia.

– Halusin, että kirjoitukseni lopettaa myllyn pyörimisen. Ei jauheta sitä asiaa, ja paskan puhuminen ja länkyttäminen loppuu, mies sanoo Ylelle.

Pariskunta kertoo Ylelle toivovansa, että vaikka ihmisillä olisi vimmattu halu saada tietää sairastuneiden henkilöllisyydet, tartunnan saaneet saisivat silti sairastaa rauhassa.

– Kaikkien tulisi ottaa homma tosissaan, eikä syyllistää tartunnan saaneita. Tämä voi tulla kenelle vain. Meille se sattui nyt näin, eikä tämä ole herkkua. Olimme pikkukylän ensimmäiset kärsijät, Tapio Leppänen sanoo Ylelle.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrotaan Ylelle, että vastaavan kaltaisessa tartuntatapauksessa viranomainen ottaa yhteyden kontakteihin haastateltuaan potilaan. Tämän jälkeen yrittäjä arvioi itse, kuinka kertoo asiakkailleen toimintansa muutoksesta. Syytä ei tarvitse kertoa.