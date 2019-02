Kuhmoisten erikoinen esikoinen vihittiin käyttöön ministeriseurassa: "Talosta tehtiin meidän kuhmoislaisten näköinen" – Katso kuvasarja

Kuhmoisten historian ensimmäinen päiväkoti Saukontassu vihittiin käyttöön maanantaina.

– Tämä on hieno lapsiin kohdistuva tulevaisuusinvestointi, juhlassa vieraillut opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kiitti.

Päiväkoti-investoinnin suuruus korostuu, kun se suhteutetaan kuhmoislaiseen mittakaavaan. Kunnan edellinen iso hanke oli Päijännekodin rakentaminen 25 vuotta sitten. Hirsipäiväkoti rakennettiin kokonaan ilman lainarahaa.

– Se, että olemme rakentaneet uuden hirsipäiväkodin kuntaamme, jonka ikärakenne on vanhusvoittoinen, osoittaa rohkeutta, ennakkoluulottomuutta ja vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Usko on jo kantanut hedelmää. Kuntaamme on muuttanut uusia lapsiperheitä ja viime vuoden syntyvyys oli erinomainen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Minna Korppila (kesk.) summasi.

Hanke maksaa noin 2,3 miljoonaa. Summassa on mukana myös ensi kesänä valmistuva toinen piha-alue.

– Sen kerran kun rakennamme, rakennamme kunnolla. Emme tyytyneet valmisratkaisuihin, vaan talosta tehtiin meidän kuhmoislaisten näköinen, päiväkodin ohjausryhmän puheenjohtaja Päivi Malin (kok.) sanoi.

Kunnassa on noin 40 päivähoitoa tarvitsevaa lasta. Heistä 32 siirtyy hoitoon upouuteen rakennukseen, kunhan päiväkoti avaa ovensa kahden viikon kuluttua. Lisäksi kunnassa toimii jatkossa yksi kunnallinen ja yksi yksityinen perhepäivähoitaja.

Kuhmoisten valtuusto teki päätöksen päiväkodin rakentamisesta loppuvuodesta 2016. Sen jälkeen kunnassa koottiin ohjausryhmä, joka ryhtyi selvittämään erilaisia vaihtoehtoja – täysin puhtaalta pöydältä.

– Itse en ollut koskaan edes käynyt päiväkodissa, Malin kertoi.

Ryhmä vieraili päiväkodeissa ja pohti ratkaisuja. Vierailujen seurauksena päiväkodissa on muun muassa poikkeuksellisen isot ikkunat.

– Kävimme päiväkodeissa, joissa ikkunat olivat niin korkealla, etteivät pienimmät yltäneet niihin. Me halusimme, että pienimmätkin pystyvät näkemään ulos, Malin kertoo.

Arkkitehtinä hankkeessa toimi Anne Ranta-Eskola. Hän suunnitteli Kuhmolan viereen kaksi vaihtoehtoa: perinteisen ja modernin.

– Pitkällisen keskustelun jälkeen päädyimme moderniin. Rakennus kantaa mukanaan aiemmin päiväkodin paikalla sijainneen nuorisoseurantalon henkeä.

Päväkoti toteutettiin tuulettuvalla alapohjarakenteella. Sisätiloissa näkyy voimakkaasti paikallisuus.

– Kalusteet on ostettu kuhmoislaiselta Puulonilta ja myös kalusteiden koivu on lähialueen metsistä, Malin kertoi.

Päiväkotiin on tilattu myös kolmen kuhmoislaisen tai kuntaan linkittyvän taiteilijan töitä. Tekstiilit suunnitteli Mariella Rauhala, päiväkodin nimitekstin ja tassun toteutti seppä Juho Pohjola ja eteisen leikittävät keramiikkaseinä teki Henna Nivarpää-Ampuja.

Päiväkoti painottaa toiminnassaan luonto- ja liikuntapedagogiikkaa. Se työllistää 10 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa.