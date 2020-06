Kuhmoisten kulotus karannut viereiseen maastoon – pelastuslaitos sammuttaa paloa parhaillaan

Metsänhoidollinen kulotus Kuhmoisissa Härkäkorvessa on karannut viereiseen maastoon, tiedottaa Keski-Suomen pelastuslaitos.

Palo-alueen laajuus on noin viisi hehtaaria.

– Alueen rajaus on parhaillaan käynnissä. Tavoite on, että palo ei hirveästi enää laajene tuosta alueesta, kertoo päivystävä päällikkö Arto Ahlroos.

Suunta, jonne palo on tällä hetkellä levinnyt on taimikkoa. Rakennuksia ei lähellä ole eikä savuhaittoja näytä pääsevän muodostumaan lähialueen asukkaille. Tehtävään on aktivoitunut noin 15 pelastuslaitoksen yksikköä.

Metsänhoitoyhdistys aloitti kulotuksen suunnitellusti Karklammen alueella tänään perjantaina puoliltapäivin.

Juttu päivitetty klo 18.16 Ahlroosin kommenteilla.