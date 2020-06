Kuhmoisten kulotus karkasi viereiseen maastoon – sammutustyöt käynnissä, aluetta rajataan

Metsänhoidollinen kulotus Kuhmoisissa Härkäkorvessa on karannut viereiseen maastoon, tiedottaa Keski-Suomen pelastuslaitos.

Palo-alueen laajuus on noin viisi hehtaaria.

– Alueen rajaus on parhaillaan käynnissä. Tavoite on, että palo ei hirveästi enää laajene tuosta alueesta, kertoi päivystävä päällikkö Arto Ahlroos iltakuuden aikaan.

Hieman ennen iltakahdeksaa pelastuslaitokselta kerrottiin, että rajaus on edelleen käynnissä. Palo ei ollut tuolloin päässyt merkittävästi laajentumaan viidestä hehtaarista.

Suunta, jonne palo on levinnyt on taimikkoa. Rakennuksia ei lähellä ole eikä savuhaittoja näytä pääsevän muodostumaan lähialueen asukkaille. Tehtävään on aktivoitunut noin 15 pelastuslaitoksen yksikköä.

Metsänhoitoyhdistys ilmoitti aiemmin suunnitelleensa aloittavan kulotuksen Karklammen alueella tänään perjantaina puoliltapäivin.

– Tuulenpuuska oli ilmeisesti heittänyt kulotusalueelta kipinöitä viereiselle lohkolle ja tuli oli siitä päässyt karkaamaan, kertoi Ahlroos.

Keski-Suomessa on tällä hetkellä voimassa metsäpalovaroitus. Ahlroosin mukaan metsänhoidollinen kulotus voidaan sallia myös metsäpalovaroituksen voimassaollessa.

– Ainoastaan, jos on erittäin kuivaa pelastuslaitos voi kieltää kaiken tällaisen toiminnan.

Juttu päivitetty klo 18.16 ja klo 20 Ahlroosin kommenteilla.