Kuhmoisten yhtenäiskoulun vanha sali käyttökieltoon: "Turvallisuutta ei voi enää taata"

Kuhmoisten yhtenäiskoulun vanha liikuntasali on käyttökiellossa. Kielto on voimassa toistaiseksi.

Viime viikonlopun lämpöaalto sulatti lunta hallin katolta ja sulamisvesi valui kattorakenteiden läpi halliin. Katolla on lisäksi yhä paljon lunta, joka painaa hallin rakenteita.

Tekninen johtaja Mika Kyrö ja vs. sivistystoimenjohtaja Marjo Kuikka päättivät käyttökiellosta tällä viikolla.

– Kokonaisarvion perusteella rakennuksen tekninen ikä on tullut tiensä päähän. Tilojen turvallisuutta ei voida enää taata, tekninen johtaja Mika Kyrö toteaa.

Koulun vanhaa liikuntasalia on käytetty viime vuosina vain vähän, koska rakennuksessa on havaittu sisäilmaongelmia jo aiemmin. Salissa ei ole järjestetty liikuntatunteja, mutta sitä ovat käyttäneet muutamat muut liikuntaryhmät.

– Vuorot on peruttu tältä keväältä. Liikuntaryhmille on varattu korvaavat tilat kulttuuritalo Kuhmolasta, vs. sivistystoimenjohtaja Marjo Kuikka sanoo.