Kuhmon korvesta tehtaan johtajaksi – Metsä Boardin Äänekosken uusi pomo kantaa työnantajan nuttua ylpeänä

Tehtaanjohtaja Veli-Pekka Kyllönen katsoo mietteliäänä, kun saa arvioitavakseen työuransa johdonmukaisuuden.

– Se on hyvin selkeä kehityskaari. Kasvoin kiinni suomalaiseen luontoon kotitilallani Kuhmossa. Se oli 150 hehtaarin maa- ja metsätila. Koulussa minulla oli metsätaloustaustaa, ja luonnontieteet sekä kemia kiinnostivat.

– Lukion jälkeen aloitin opinnot Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa, viimeisinä opintovuosina olin jo rinnalla töissä Raisio Chemicalsissa. Sieltä siirryin saksalaisjätti BASFin palvelukseen Haminaan käynnistämään tuotantolaitosta. Sitten aukesi haettavaksi esimiespaikka Metsä-ryhmän Joutsenon tehtaalla, tein töitä myös Simpeleen tehtaalla. Tuotantolaitosten organisaatiot yhdistyivät ja toimin molempien tehtaanjohtajana. Siirto Äänekoskelle Metsä Boardin johtajaksi on osa Metsä Groupin tavallista tehtäväkiertoa, Kyllönen kertoo.

Hyväntuulinen mies vakavoituu hetkiseksi pohtiessaan asumistilannetta.

– Kolme lastani ja vaimo asuvat Lappeenrannassa, ja minä viikot täällä Äänekoskella. Tuo asia on vaiheessa. Vanhin lapsi on 12-vuotias ja nuorin noin parisen vuotta. Vaimolla on työpaikka teollisuuden palveluksessa. Me työstämme vielä vaihtoehtoja, Kyllönen sanoo.

Kainuun korpi on kasvattanut miehen arvoihin selkeät juuret. Hän viihtyy luonnossa.

– Koulutaipaleen aikana hiihdin kilpaa ja luistelu oli toinen luontainen laji kotipuolessa. Nykyisin hiihto on minulle vain monipuolista kuntoilua. Viihdyn luonnossa, kesämökillä ja sienestän sekä marjastan. Myös työni ammentaa raaka-aineen metsästä, luettelee mies.

Kyllösen mukaan pohjoismainen havupuu on erinomainen raaka-aine, ja hänestä suomalainen metsänhoito on suunnitelmallista sekä kestävää.

– Hakkuukeskustelua leimaavat tunneargumentit. Minä lähestyn asiaa faktapohjalta. Pohjoismainen havupuu on kuituominaisuuksiltaan kestävää, ja se on rajatulta alueelta luonnon tarjoamaa uusiutuvaa raaka-ainetta. Suomalaisella suunnitelmallisella metsänhoidolla on pitkä perinne. Se on hyvin ohjattua, Kyllönen toteaa.

Metsä Groupin ja sen edeltäjien palveluksessa hänellä on vierähtänyt nyt 17 vuotta.

– Konserni on hyvä työnantaja ja vahvasti suomalainen. Vaikka Metsä Board on pörssiyhtiö, niin taustalla on 103 000 metsänomistajaa. Kyllä minä kannan Metsä Groupin takkia ylpeydellä, Kyllönen sanoo.

Pörssiyhtiön aikaikkuna on juuri sulkeutunut, joten tulevista investoinneista Kyllösen on oltava vaiti.

– Runsaan 10 miljoonan euron investointi arkkaamoon oli jo julkinen. Vuoden loppuun mennessä valmistuvana se nostaa kapasiteettia sekä automaatioastetta. Sillä ei ole työpaikkavaikutuksia.

– Kesätöihin teimme ensimmäistä kertaa haastattelut Metsä Groupina, ja ne olivat hyvin onnistuneet. Saimme kiitosta eri tuotantolaitoksista ja hakijoilta. Ne antavat hyvän pohjan myös tehtäväkierrolle. Työntekijöitä rekrytoitaessa hyödynnämme oppisopimuskoulutusta. Se antaa hyvän pohjan myös tehtäväkierrolle, ja on laadukas tapa kouluttaa tehtäviin.

Alallamme avainhenkilöitä eläköityy näinä aikoina paljon, ja hiljaista tietoa saamme talteen huolellisella perehdyttämisellä. Noudatamme perehdyttämissuunnitelmaa. Itse kiersin laitoksella eläköityvän tehdaspalvelupäällikön kanssa tutustumassa rakenteisiin, kertoo Kyllönen.