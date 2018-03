Kuinka kauan älypuhelimen tai pesukoneen tulisi kestää?

Yleinen virhekäsitys on, että myyjän vastuu tuotteesta päättyy takuuajan umpeuduttua. Lain mukaan kuluttaja voi olla oikeutettu korvauksiin myös takuuajan jälkeen, jos vaikuttaa siltä, että tuote on ollut virheellinen jo kaupantekohetkellä.

Suomessa myyjän virhevastuulle ei ole asetettu enimmäiskestoa. Useissa EU-maissa kuten Ruotsissa virhevastuu on kaksi vuotta. Euroopan komissio on jo pidempään pyrkinyt yhdenmukaistamaan kuluttajansuojaa EU-alueella. Komissio on esittänyt, että myyjän virhevastuu rajattaisiin koko EU:ssa kahteen vuoteen.

Suomessa komission suunnitelmat herättävät laajaa huolta, koska ne uhkaavat heikentää nykyistä kuluttajansuojan tasoa.

– (Komission esitys) sotii kestävyysajattelua vastaan, sanoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling.

Kuluttajariitalautakunta linjaa Suomessa omilla suosituksillaan tapauskohtaisesti, kuinka kauan eri tuotteiden tulisi kestää.

Esimerkiksi television odotettu kestoikä on noin neljä vuotta. Pesukoneen tulisi kestää normaalissa käytössä vuosia ilman kalliita korjauksia. Kodinkoneiden takuuaika on usein enintään kaksi vuotta. Jos laite hajoaa takuuajan jälkeen, ostaja voi vedota kestoikään. Myyjän ohella myös valmistaja ja maahantuoja ovat vastuussa virheellisestä tuotteesta.

Kuluttajaliiton mukaan virhevastuusta pitäisi voida säätää jatkossakin kansallisesti. Kaupan liitto on samoilla linjoilla.

– Meidän yleislinjaus on, että suomalainen käytäntö ja lainsäädäntö on tältä osin hyvä. Se mahdollistaa tuotekohtaisen harkinnan. Hyvin kategorinen kahden vuoden aika on hirvittävän hankala, sanoo Kaupan liiton asiantuntija Tiina Vyyryläinen.

Käyttöikää lyhennetään suunnitellusti

Myös tuotekohtaisessa harkinnassa on omat haasteensa. Esimerkiksi tablettien ja älypuhelimien on oletettu kestävän 3–4 vuotta, mutta arvioitua kestoikää pitää ehkä vastedes lyhentää.

Teknologiajätti Apple joutui hiljattain julkisen ryöpytyksen kohteeksi siitä, että sen vanhat puhelinmallit hidastuvat ohjelmistopäivitysten yhteydessä. Yhtiö puolustautui sillä, että se yrittää näin suojella akkujen kestoa.

Samaa keskustelua on käyty myös muiden kulutustavaroiden kohdalla. Taloustieteessä puhutaan "suunnitellusta vanhentumisesta", joka tarkoittaa tuotteiden käyttöiän tahallista lyhentämistä. Ilmiön puolustajien mukaan se toimii myös kuluttajien eduksi, sillä tavaroiden nopea vaihtuvuus lisää kasvua ja työpaikkoja ja auttaa uusien innovaatioiden kehittämistä.