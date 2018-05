Kuiva nurmikko roihahtaa nyt helposti – hitsaustyöt päättyivät auton ja piharakennusten paloon Uudessakaupungissa

Lämpimien kelien kuivattama nurmikko on tällä hetkellä "kuin ruutia", muistuttaa pelastuslaitos. Varsinais-Suomessa Uudessakaupungissa kuivunut nurmikko roihahti liekkeihin, kun pellolla ajettiin henkilöautolla. Noin hehtaarin kokoinen alue ehti palaa ennen kuin pelastuslaitos sai tulen taltutettua.

– Palon syynä on todennäköisesti kuuma pakoputki. Näin voi käydä, kun on ollut helteitä ja nurmikko on kuivaa, päivystävä palomestari Hannu Karppi kertoo.

Pihamaalla tehdyt hitsaustyöt aiheuttivat kahden piharakennuksen, henkilöauton ja hehtaarin kokoisen nurmialueen palamisen Keski-Suomessa Uuraisilla.

– Täällä on tehty auton hitsaustöitä ja siinä samalla tällainen ei-vihertävä nurmikko, joka on kuin ruutia tällä hetkellä, on saanut kipinää osakseen ja syttynyt palamaan. Isäntä on koittanut alkusammuttaa paloa ja saanut siinä pieniä palovammoja, kertoo päivystävä palomestari Toni Jurmu.

Jurmun mukaan noin 10 neliön kokoiset piharakennukset syttyivät tuleen jo palon alkuvaiheessa. Tulipalo ehti edetä nurmea pitkin noin sata metriä ennen kuin pelastuslaitos pysäytti leviämisen.

– Tällä hetkellä täytyy olla todella huolellinen tulenkäsittelyn kanssa, pienikin kekäle sytyttää kuivan maaston melko nopeasti palamaan. Avotultahan ei saa tehdä lainkaan, Jurmu huomauttaa.