Kuka haluaa yritysvastuulain? Kenen mielessä on omaishoitajaohjelma? Uutissuomalainen selvitti Suomen meppien tärkeimmät tavoitteet europarlamentissa

Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on usean suomalaismepin tavoitteena tällä kaudella Euroopan parlamentissa.

Myös talouskysymykset ja maatalouspolitiikan uudistaminen nousivat esiin Uutissuomalaisen europarlamentaarikoille tekemässä kyselyssä.

Tärkeinä pidettiin myös turvallisuuteen, osaamiseen ja digitalisaatioon liittyviä tavoitteita.

Kaikki 13 suomalaismeppiä vastasivat sähköpostikyselyyn siitä, mikä on henkilökohtaisesti tärkein tavoite heinäkuussa alkaneella parlamenttikaudella.

Suomalaismepeistä kuusi on uusia ja seitsemän oli mukana jo viime kaudella.

Ilmastonmuutoksen haasteita ratkomaan

Ilmastonmuutokseen liittyvät asiat nousivat vastauksissa useimmiten esille.

– Ilmastomuutoksen haaste on ratkaistava. Sen myötä syntyvä osaaminen on kilpailuvaltti maailmalla. EU:sta on tehtävä ”joka tytön paras ystävä”. Reilut työelämän pelisäännöt, omaishoitajaohjelma ja naisten aseman parantaminen ovat sen kulmakiviä. Kaiken perustana on vakaa, toimintakykyinen, hiilineutraali talous, kokoomuksen Sirpa Pietikäinen sanoo.

– Haluan olla luomassa Eurooppaan uusia työpaikkoja, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu pitää kääntää kasvuinvestoinneiksi! Eurooppa voi olla johtava tekijä globaalissa digitaloudessa, Miapetra Kumpula-Natri (sd.) arvioi.

– Ilmastokysymyksissä haluan olla vaikuttamassa siihen, että tärkeässä hiilensidonnassa suomalaiset metsät nähdään ratkaisuksi eikä ongelmaksi ja että metsien käyttöä koskevat päätökset pysyvät jäsenmaiden käsissä, keskustan Elsi Katainen miettii.

Myös Teuvo Hakkarainen (ps.) pitäisi metsäpolitiikan omissa käsissä. Hän haluaisi palauttaa lainsäädäntövaltaa takaisin kansallisvaltioille.

– Olen ENVIn (ympäristövaliokunnan) jäsen ja ryhmäni koordinaattori. Toivon voivani vaikuttaa kunnianhimoisen ilmastopolitiikan puolesta, Silvia Modig (vas.) sanoo.

Turvallisuutta ja oikeusvaltiota

Myös turvallisuus, talous ja oikeuskysymykset nimettiin usein. Henna Virkkunen (kok.) vahvistaisi Euroopan taloutta ja turvallisuutta.

– Kaikki työ, mitä teen, liittyy näihin teemoihin. Osaaminen, innovaatiot, ilmastopolitiikka, rajaturvallisuus, digitalisaatio, kyber, puolustus..., hän luettelee.

Eero Heinäluoma (sd.) nostaa esiin ihmisten oikeuksien, erityisesti kuluttajien ja työntekijöiden oikeuksien vahvistamisen.

– Korostan sitoutumista yhteisiin demokratian ja oikeusvaltion arvoihin. Tavoitteena on vahvistaa ihmisten Eurooppaa: tämä koskee niin lainsäädäntöä, talous- ja rahaliiton toimintaa kuin kauppasopimuksiakin.

Perussuomalaisten Laura Huhtasaari kertoo puolustavansa Suomen kansallista itsemääräämisoikeutta.

– Henkilökohtaisesti pyrin Euroopan parlamentissa kaikessa toiminnassani puolustamaan Suomen kansallista itsemääräämisoikeutta, oikeutta harjoittaa kestävää maahanmuuttopolitiikkaa ja mahdollisuutta pitää yllä elinkelpoista teollisuustuotantoa.

Tärkeitä valiokuntapaikkoja

Suomalaiset saivat hyvin paikkoja parlamentin tärkeissä valiokunnissa, joten vaikutusmahdollisuudet omien tavoitteiden toteuttamiseen ovat hyvät.

Teollisuus-, tutkimus- ja energia-asioista vastaavassa ITREssä on kaikkiaan neljä suomalaismeppiä, ympäristön, kansanterveyden- ja elintarvikkeiden turvallisuusasioista vastaavassa ENVIssä kolme.

Kun varajäsenyydet lasketaan mukaan, on molemmissa valiokunnissa viisi suomalaismeppiä. Näitä valiokuntia pidetään tärkeinä siksi, että niissä päätetään lainsäädännöstä.

– Olen tyytyväinen valiokuntapaikkoihini. Vihreiden ryhmän koordinaattorina teollisuusvaliokunnassa sekä varajäsenenä ympäristö- ja talousvaliokunnissa voin olla edistämässä kestävää kehitystä. Esimerkiksi Itämeren suojelussa ja suomalaisen ympäristöosaamisen kannalta nämä ovat tärkeitä paikkoja, Ville Niinistö (vihr.) kommentoi.

Suomalaismeppejä on myös monissa muissa valiokunnissa jäseninä ja varajäseninä. Valiokuntapaikat määräävät pitkälti siitä, miten yksittäinen euroedustaja pystyy vaikuttamaan asioihin.

Budjettilait ja yritysvastuulaki

Petri Sarvamaa (kok.) on parlamentin pääneuvottelija oikeusvaltioperiaatetta koskevassa budjettilaissa.

– Sen menestyksellinen neuvotteleminen on ehdottomasti päätavoitteeni. Lisäksi aion olla muovaamassa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa niin, että sen uudistuksesta kaudelle 2021–2027 tulee järkevä.

Liberaali keskustaryhmä Renew Europe valitsi Nils Torvaldsin (r.) ryhmän koordinaattoriksi ympäristövaliokunnassa. Tehtävään kuuluu johtaa ryhmän työtä valiokunnassa ja puhua ryhmän puolesta ympäristö-, ilmasto- ja kansanterveyskysymyksissä.

– Tässä tehtävässä tulen toimimaan ympäristöasioiden puolesta. Koordinaattorina olen saanut ehkä elämäni suurimman haasteen, Torvalds iloitsi Uutissuomalaiselle.

Vihreiden Heidi Hautala puolestaan valittiin ainoana suomalaismeppinä Euroopan parlamentin varapuheenjohtajistoon. Hautalan tavoite on saada aikaan unionin laajuinen yritysvastuulaki.

Osaamisen hyödyntämistä aluepolitiikkaan

Keskustan Mauri Pekkariselle aukeni paikka sekä teollisuusvaliokuntaan (ITRE) sekä varajäsenyys alue- ja budjettivaliokuntaan. Euroopan parlamentissa myös varajäsenet voivat äänestää.

– Pyrin vaikuttamaan aluepolitiikan uudistamiseen niin, että rahoitus huomioi paremmin EU:n ylivoimaisesti maaseutumaisimman maan eli Suomen harvan asutuksen ja ikääntymisen ja toisaalta osaamisen ja innovaatioiden hyödyntämisen aluekehityksessä. Suomi saa nyt vain noin kolmanneksen EU:lle maksamastaan takaisin.

Esittelijällä hyvin vaikutusvaltaa

Valiokuntapaikkaa enemmän vaikutusvaltaa on silloin, kun parlamentin jäsen pääsee lainsäädäntöesityksen esittelijäksi tai varjoesittelijäksi.

Esittelijä on lakiehdotuksen päävastuullinen ja varjoesittelijä poliittisen ryhmänsä edustaja. Lakiesitysten mietinnöt neuvotellaan esittelijän ja varjoesittelijöiden kesken. Esittelijöiden paikat jaetaan vaalikauden aikana, kun lakiesityksiä alkaa tulla parlamenttiin.