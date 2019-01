Kukaan ei vielä tiedä, äänestävätkö suomalaiset keväällä 13 vai 14 jäsentä europarlamenttiin

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd.) uskoo, että Airbusin uhkaus vetää 14 000 työntekijän tehtaansa pois Iso-Britanniasta saa vauhtia myös brexit-sopimuksen hyväksymiseen.

Europarlamentissa valmistaudutaan kevään vaaleihin poikkeuksellisessa tilanteessa, sillä tällä haavaa kukaan ei tiedä, osallistuvatko britit sittenkin vaaleihin ja miten käy jo sovitulle paikkajaolle.

– Me olemme kaikki aivan sumussa, eikä mitään täsmätietoa erosta ole. Mutta nyt kun yritykset alkavat tosissaan vetäytyä, niin uskoakseni jotain täytyy tapahtua, Kumpula-Natri sanoo.

Lentokonevalmistaja Airbus varoitti torstaina tekevänsä Britannian kannalta hyvin vahingollisia päätöksiä, jos Britannia jättää Euroopan unionin ilman erosopimusta.

Myös autoyhtiöistä Ford ja Land Rover ovat ilmoittaneet tuotannon keskeytyksistä mahdollisten brexit-häiriöiden vuoksi.

Brittiparlamentissa ei hyväksytty EU-erosopimusta, minkä vuoksi kaikki vaihtoehdot kovasta brexitistä eropäivän lykkäämiseen ovat taas esillä.

Lisäpaikka jäisi toistaiseksi saamatta

Suomen kannalta tilanne on ikävä, sillä viime kesäkuussa brittien 73 parlamenttipaikasta päätettiin jakaa uudelleen 27 paikkaa niille jäsenmaille, jotka olivat suhteessa aliedustettuja.

Suomen paikkaluku nousi nykyisestä 13 paikasta keväällä valittavaan 14 europarlamentaarikkoon. Jos Britannia pyytää pidennystä eropäivään pitkälle loppukesään, olisi heillä EU:n perustussopimuksen mukaan oikeus edustajiin myös uudessa parlamentissa. Silloin Suomen lisäpaikka jäisi toistaiseksi saamatta.

– Viimeksi eilen keskustelin brittimeppien kanssa ja arviot eron toteutumisesta vaihtelevat suunnasta toiseen joka päivä. Ehkä ensi viikolla ollaan jo viisaampia, meppi Heidi Hautala (vihr.) sanoo.

Mepit osallistuivat ulkosuomalaisparlamentin vaalipaneeliin Helsingissä perjantaina. Paneelin tarkoituksena on houkutella myös ulkosuomalaisia äänestämään eurovaaleissa, varsinkin nyt kun kirjeäänestys on mahdollinen. Kun eurovaalien äänestysprosentti Suomessa on nippa nappa 40 prosenttia, ulkosuomalaisten keskuudessa se on 10–20 prosenttia.

Eurovaalit pidetään Suomessa 26.5.2019.