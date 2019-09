Kukkumäen Roilin työntekijät irtisanottiin ja purkutyöt ovat edessä – uusi huoltamo valmistuu ensi vuonna

Ensin ikävät uutiset: Kukkumäen Teboil -huoltamo eli tutummin Roil sulkee ovensa lokakuun puolivälissä ja koko 15 hengen työntekijäjoukko on jouduttu irtisanomaan. Edessä on ehkä jopa vuoden katkos toimintaan, kunnes uusi huoltamo valmistuu risteyksen toiselle puolelle.

– Valitettavasti olemme joutuneet irtisanomaan koko henkilöstön. Työntekijämme ansaitsevat kiitoksen ja he ovat totta kai etusijalla, kun toiminta jatkuu. Tosin osa on jo nyt löytänyt uuden työpaikan, kertoo Roil Oy:n hallituksen puheenjohtaja Raimo Paavola.

Alun perin oli suunnitelmana, että toiminta jatkuu ilman katkosta, mutta aikalisä tuli sen myötä, kun Teboil ilmoitti jäävänsä pois uudesta huoltoasemakumppanuudesta. Roil on löytänyt uuden kumppanin polttoainejakeluun, mutta sitä ei vielä tässä vaiheessa tuoda julkisuuteen.

Lähes 50 vuotta Kukkumäessä toiminut ja 75-prosenttisesti Rautpohjan Moottorikerho ry:n omistama Roil Oy joutuu siirtymään paikaltaan uuden sairaalan takia. Toimintaa oli tarkoitus jatkaa vielä hieman pidempään, mutta purkutyöt on saatava tehtyä sulan maan aikana.

Vaikka moni asia on vielä auki, Roil Oy:n liiketoimintasuunnitelma on selvä ja uudesta Roilista tulee entistä monipuolisempi. Uusi tontti on entistä hieman isompi ja Paavola kiittelee yhteistyötä kaupungin tonttiosaston kanssa.

Roil Oy:n visiona on rakentaa polttoaineiden jakelupiste perinteisten polttoaineiden lisäksi myös biopolttoaineille ja biokaasulle sekä sähköautojen latauspisteitä.

– Tavoitteemme on olla Jyväskylän ja koko Keski-Suomen monipuolisin vihreiden polttoaineiden jakelu- ja palveluasema, kertoo Paavola.

Yhtiöllä on aiesopimukset vihreiden nestemäisten polttoaineiden ja kaasun toimittajan kanssa. Tavoitteena on myös tehdä biokaasun jakeluyhteistyötä Mustankorkea Oy:n kanssa. Suunnitelmaan kuuluu rakentaa alueelle myös Jyväskylän monipuolisin kiertotalouden raaka-aineiden lajittelualue.

Myös vanhat palvelut säilyvät, kuten harvinaiseksi käynyt varsinainen huoltamotoiminta eli autojen huoltaminen.

Uuden huoltamokokonaisuuden rakentamiseen päästäneen tulevan talven aikana. Yhtiö on aloittanut uuden aseman rakentajien kilpailuttamisen. Sen jälkeen on edessä rahoituksen suunnittelu ja lopullisesti hankkeen toteuttamisesta päättää Roil Oy:n yhtiökokous. Paavolan mukaan realistinen arvio on, että uusi huoltamokokonaisuus avataan vuoden 2020 lopulla.

Kukkumäen Teboil on vakiinnuttanut asemansa voimakkaasti kilpaillulla huoltamoalalla. Liikevaihto on noin 1,7 miljoonaa euroa ja tappiollisia vuosia mahtuu kymmenen vuoden haarukkaan vain yksi. Paikka vanhan ja myös tulevan sairaalan vieressä tuo oman asiakasvirtansa. Nyt pelkästään sairaalan rakennustyömaa on tuonut päivittäin 200 lounasasiakasta.

Yhteistyökuvio Roil Oy:n, Teboilin ja Rautpohjan Moottorikerhon kanssa on poikkeuksellista koko alalla. Toiminnan tulos ohjataan yleishyödylliseen toimintaan, esimerkiksi lasten liikenneturvallisuuden edistämiseen. Seniori-ikäisten ajotaidon ylläpitämiseen on järjestetty muun muassa liukkaan kelin ajoharjoittelua. Pitkäaikaisin tuen kohde on ollut näkövammaisten koulun oppilaat.

Tältä osin Roil Oy:n ja sen pääomistaja Rautpohjan Moottorikerho ry:n toiminta tulee jatkumaan tulevaisuudessakin, vakuuttaa Paavola.

Vanhan Kukkumäen Roilin viimeinen aukiolopäivä on 14. lokakuuta, jolloin asiakkaita kiitetään tarjoamalla kakkukahvit.

Tehtaan kerhosta kasvoi yritystoiminta

Rautpohjan Moottorikerho (RKM) ja Roil ovat tuttuja käsitteitä Jyväskylän seudulla jo vuodesta 1971, kun huoltoasema Kukkumäessä avattiin. RKM perustettiin 1963 Valmetin Rautpohjan tehtaan autoista ja tekniikasta kiinnostuneiden työntekijöiden keskuudessa. Myös Tourulan ja Jyskän tehtaiden väki liittyi pian mukaan toimintaan. Nykyään yhdistys on kaikille avoin.

Toiminnan ideana oli alkuaikoina jäsenten autojen huoltaminen ja jo varhaisessa vaiheessa mukaan tulivat liikenneturvallisuuden edistäminen ja valistus. Kerho perusti oman polttoaineen jakelupisteen Valimonmäelle, jonne polttoaine ostettiin Teboililta. Vuoden 1963 syksyllä 92-oktaaninen maksoi 47,5 penniä litralta, eli alle kymmenen senttiä. Kerhon jäsenet saivat siitäkin alennusta viisi penniä litralta.

1960-luvun lopulla bensaa myytiin jo 60 000 litraa kuukaudessa ja liiketoiminnan jatkaminen harrastuspohjalta alkoi olla liian iso pala. Ajatus osakeyhtiön perustamisesta muuttui todeksi ja yhteistyökumppaniksi valittiin Teboil. Huoltoaseman nimestä järjestettiin kilpailu ja voittajaksi valittiin Roil, jonka juurena on Rautpohja Oil. Uudeksi huoltoaseman paikaksi muodostui Teboilin vuokraama tontti Kukkumäestä.

Roil Oy:n omistavat Rautpohjan Moottorikerho ry (75 prosenttia) ja yli 200 yksityisosakasta. Yhtiöllä on myös tytäryhtiö Leivon Huoltamo Oy Leivonmäellä.