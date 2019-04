Kulissien takaa: Suomen eduskunta on tuhannen ihmisen Talo – "Tässä työssä rypistymättömät paidat ovat tarpeen"

Suomen eduskunnassa työskentelevät kutsuvat sitä Taloksi. Se ei ole vähättelevää, sillä onhan se talojen talo, Suomen itsenäisyyden symboli ja kaikkein tärkeimmän valtiollisen päätöksenteon tyyssija.

Talossa työskentelee yhteensä noin tuhat ihmistä, mutta suurin ammattiryhmä ei ole se kaikkein näkyvin: kansanedustajia henkilöstöstä on vain joka viides.

Suurin ammattiryhmä Talolla ovat virkamiehet, joita eduskunnan kanslian kuudessa toimintayksikössä työskentelee noin 440. Virkamiesten lisäksi eduskunnan kansliassa työskentelee noin 130 kansanedustajan avustajaa.

Yksi heistä on jyväskyläläinen Eeva Harjula, joka on kotoisin Keuruulta. Hänen kansanedustajansa on keskustan Anne Kalmari, joka jää tässä jutussa sivuhenkilöksi, kuten muutkin kansanedustajat. Pääosassa tässä jutussa on eduskunta työpaikkana, sen arkiset ja mediassa yleensä näkymättömät puolet.

Harjulan kanssa yhteisellä autokyydillä Jyväskylästä Helsinkiin pysähdytään Heinolassa kahville. Samalla Harjula vaihtaa vaatteita, sporttinen ulkoilupuku vaihtuu työvaatteisiin, joissa siisteys ja käytännöllisyys yhdistyvät.

– Tässä työssä rypistymättömät paidat ovat tarpeen. Yleensä eduskunnassa työskentelevät ihmiset pukeutuvat siististi, se osoittaa arvostusta ja kunnioitusta työpaikkaa kohtaan, kertoo Harjula.

Hän tekee pääsääntöisesti etätyötä Jyväskylässä, mikä sopii kolmen lapsen ja vuorotyötä tekevän puolison perheeseen loistavasti. Osa kansanedustajista haluaa avustajan, joka on pääsääntöisesti Talolla. Kalmari-Harjula -avustajasuhteessa tärkeä asia on, että avustaja tuntee vaalipiirin paikat ja ihmiset.

Talolla Helsingissä Harjula käy yleensä vain muutamana päivänä kuukaudessa, mutta lähes kaikki työhön liittyvä, kuten kansanedustajan kalenterinhallinta ja moninainen yhteydenpito hoituu sujuvasti etänä.

Reilun parin vuoden aikana Eduskuntatalo on silti käynyt Harjulalle tutuksi ja siellä hänellä on myös oma työhuone.

Vierailijoiden sisäänkäynti Talolle tapahtuu turvatarkastuksen kautta, mutta työntekijät pääsevät omista ovistaan kulkukortilla. Kaikilla muilla, paitsi kansanedustajilla on Talolla jonkinlainen lappu kaulassaan. Vierailijoilla on kauluksessaan vierailijakortti ja työntekijöillä kaulanauhassa valokuvallinen henkilökortti. Toisin sanoen kansanedustajan tunnistaa kansanedustajaksi siitä, että hänellä ei ole näkyvillä minkäänlaista korttia tai lappua. Kulkukortti heilläkin on, yleensä kännykän taskussa.

Eduskuntatalo on yhdistelmä suuria marmorisaleja, juhlallisia portaikkoja, museaalisia käytäviä, moderneja toimistoja sekä käsittämättömiä sokkeloita. Yleisilme on hohtava ja puhtoinen, onhan suuresta remontista alle kaksi vuotta aikaa.

Askelia kertyy isossa talossa päivän mittaan paljon ja päänvaivaa tuottaa Harjulallekin kätevimmän reitin valinta hissien ja portaikkojen yhdistelmänä.

Hissit ovat vanhanaikaisia, metallisen säleoven ja kahvallisen verkko-oven takana. ”Varo käsiäsi”, kuuluu kohtelias kehotus jokaisella hissimatkalla, kun talon väkeen kuuluva huomaa kyydissä vierailijakortillisen.

Jännittävä oveton Pater Noster -hissi on vain talossa työskentelevien käytössä, mikä varmaankin on pettymys monelle vierailijalle. Pater Noster vaikuttaa hieman huvipuistolaitteelta, sen kyytiin hyppääminen ja siitä poistuminen vaativat tiettyä ketteryyttä.

Eduskuntatalon arkipäivää rytmittää kansanedustajien työ. Aamut alkavat tyypillisesti valiokuntakokouksilla, joissa paikalla on edustajien lisäksi virkamiehiä, sihteereitä ja tarvittaessa maan parhaita asiantuntijoita.

Täysistunnot alkavat tiistaista perjantaihin iltapäivisin eri aikaan, perjantaisin jo kello 13, jotta kauempana asuvat edustajat ehtivät viikonlopuksi kotimatkalle. Täysistuntojen lisäksi iltapäiviin mahtuu ryhmäkokouksia, tapaamisia, sähköpostiliikennettä, aineistojen valmistelua, aineistoihin perehtymistä. Päivät venyvät iltamyöhään niin kauan kuin jaksaa painaa.

Kansanedustajat muistuttavat mieluusti valiokuntatyöskentelyn tärkeydestä, koska se ei tule heidän mielestään tarpeeksi esille.

– Puitteet ovat arvokkaat, mutta tässä talossa on paljon arkista puurtamista. Täällä tehdään todella vakavaa työtä, joka ei näy pintajulkisuudessa, pohtii eduskunnan jättävä kansanedustaja Lauri Ihalainen (sd.).

Hän istuu valokuvausta varten talousvaliokunnan kokoushuoneessa, jossa hän laskee osallistuneensa 450 kokoukseen.

Valiokuntien kokoukset ovat kuitenkin suljettuja, toisin kuin torstaiset kyselytunnit, jotka televisioidaan. Kyselytunteja pidetään myös politiikan teatterina, jossa poliitikot näyttäytyvät kiivaina ja kovasanaisina. Tämä kiivaus ja kiihko ei yleensä jatku istuntosalin ulkopuolelle eikä juuri enää sen jälkeen, kun tv-kamerat sammuvat.

– Kyllä täällä asiat saattavat riidellä, mutta eivät yleensä ihmiset, kertoo Harjula.

Työtoveruutta ja jopa ystävyyttä koetaan yli puoluerajojen. Sama koskee avustajakuntaa, joka Harjulan mukaan on toisiaan tukeva kollegio. Avustajilla on myös oma puoluerajat ylittävä AIR-ryhmä: Avustajat Ilman Rajoja.

Osa eduskunta-avustajista on myös itse ehdokkaana eduskuntavaaleissa. Keskustan järjestösihteerinä ja keskustanaisten toiminnanjohtajana työskennellyt Harjula ei kuulu heihin eikä hän haaveile poliitikon roolista.

– Kansanedustajan työ on hyvin raskasta pätkätyötä, jossa pitää koko ajan olla esillä.

Paineet ulkopuolelta ovat myös kovat.

– Oletetaan, että kansanedustaja on koko ajan tasalla aivan kaikesta.

Sähköpostia tulee päivittäin 100–200 kappaletta eikä luvussa ole edes roskaposti. Eduskunta itsessään tuottaa postivirtaa ja materiaalia runsaasti. Tapahtumia, kutsuja, aikatauluja, tiivistelmiä. Samaa tavaraa tulee myös järjestöiltä ja tavallisilta kansalaisilta.

– Kansanedustajille tyypillistä on jatkuva ahdistus siitä, etteivät he tee tarpeeksi. Ja sitten on vielä some, pitäisi olla heti Twitterissä kommentoimassa kaikkea ja päivittää Facebookia ja Instagramia.

Avustajan pesti on 36-vuotiaalle valtiotieteiden maisterille innostava tehtävä ja kunnia-asia, mutta silti sekin on politiikan pätkätyötä, joka on yleensä vain osa työuraa. Harjulaa kiinnostaa tulevaisuudessa ura, jossa työtä voisi tehdä sekä koti- että ulkomailla. Kipinää tähän ovat antaneet muun muassa aiemmat ulkomailla vietetyt vuodet sekä edustaja Kalmarin jäsenyys Euroopan Neuvostossa. Se on sisältänyt vuosittain neljä viikkoa työskentelyä Strasbourgissa.

Raskaudesta ja paineisuudesta huolimatta 2 468 suomalaista pyrkii tälläkin hetkellä töihin Eduskuntatalolle. Istuvista kansanedustajista jatkopestiä hakee noin 80 prosenttia. Jos pois jääville syyt ovat politiikanteon realiteeteissä ja ikääntymisessä, tuskin monikaan on kyllästynyt itse Taloon.

Vastapainona vaativalle työlle eduskunnassa työskentelylle tarjotaan hyvät olosuhteet ja palvelut.

– Täältä ei ole tarvetta poistua päivän aikana eikä edes yöksi, jos ei olisi pakko, kertoo Harjula.

Jokaisella kansanedustajalla on oma työhuone. Se on tosin pieni, siihen mahtuu vain työpöytä, pari kaappia, hyllyä ja sohva. Työhuoneet sijoittuvat eri puolille Taloa, osa myös lisärakennukseen eli Pikkuparlamenttiin, jonne kuljetaan maanalaista yhdyskäytävää pitkin. Pikkuparlamentin puolella tunnelma on hyvin erilainen kuin historiallisen Eduskuntatalon puolella. Työhuoneet ovat sielläkin pikkuruisia, mutta tilantunnetta lisää moderni toimistoympäristö lasiseinineen ja maisemahisseineen.

Kansanedustajille ja muillekin Talossa työskenteleville on tarjolla paljon työhyvinvointia. Erilaista jumppaa ja joogaa, sählyä ja kuntonyrkkeilyä, kielikurssia ja harrastusryhmää on niin paljon, ettei muuta tarvitsisi tehdäkään. Pelkästään kuntosaleja on viisi ja niissä eri tasoisia laitteita erilaisille kuntoilijoille. Saunaosastoilla on yhteinen allasosasto, jossa on myös ohjattua vesiliikuntaa. Nämä tilat sijoittuvat Eduskuntatalon maanalaisiin kerroksiin, joihin ulkopuolisilla tai edes medialla ei ole asiaa.

Talon oma työterveys löytyy mutkaisen käytäväreitin päästä, tarjolla on kahden lääkärin, sairaanhoitajan ja fysioterapeutin palvelut. Talon sisäisestä verkosta löytyy monenlaista palstaa, esimerkiksi kirpputori, jossa voi myydä vaikka purjevenettään tai ylimääräisiä konserttilippujaan.

Eduskuntatalon työkulttuuriin kuuluu ystävällisyys. Vastaantulevat tervehtivät toisiaan ja ovat avuliaita. Ystävällisyys kertoo hyvästä työilmapiiristä, jota tukee myös tuorein henkilöstökysely. Sen mukaan työntekijöiden tyytyväisyys on ainakin parempi kuin muissa valtion virastoissa.

Työhuonekerroksen käytävällä tulee vastaan siivouskärryä työntävä laitoshuoltaja Leila Hytölä. Hän on yksi noin 30 laitoshuoltajasta, jotka ovat suoraan Talon palkkalistoilla – ihan niin kuin ennen vanhaan jokaisessa virastossa ja koulussa. Laitoshuoltoa ei eduskunnassa ole ulkoistettu lähinnä turvallisuussyistä.

Hytölä on ollut Talossa 12 vuotta eikä neljän vuoden päässä häämöttävä eläkkeelle siirtyminen edes innosta.

– Asun Lohjalla, minulla menee neljä tuntia päivässä työmatkoihin. Siitä voit päätellä, viihdynkö täällä töissä, kertoo Hytölä.

Talon henki on yksi tärkeä syy työssä viihtymiseen.

– Meitä laitoshuoltajia arvostetaan ja me saadaan näkyä, kertoo Hytölä.

Mutta passaamaan Hytölä ei silti erehdy. Likaiset kahvikupit saavat seistä vaikka viikkoja hänen puolestaan kansanedustajien keittiöpisteen tiskipöydällä, jokaisen on huolehdittava omista jäljistään.

– Siinä ei ole pian mitään rajaa, jos rupeaa passaamaan. Kohta kuuluu vessastakin huuto, että Leila...

Tärkeä hyvinvoinnin elementti on tietysti myös ruoka. Eduskuntatalon ravintolassa, sen yläpuolella sijaitsevassa kuppilassa ja Pikkuparlamentin ravintolassa nautitaan päivittäin yhteensä 750 lounasta. Lounaan hinta on 5–7 euroa, joten Talolta saa kipaista melko pitkälle, ennen kuin Helsigissä löytyy yhtä edullinen lounas.

Eduskunnan ravintolapalvelut on kilpailutettu pari vuotta sitten. Seitsemän vuoden sopimuskumppani on Fazer Food co, joka ei pääse asiakkaidensa kanssa helpolla.

– Ruoka on poliittista, siitä keskustellaan paljon ja me pyrimme ennakoimaan näitä keskusteluja, kertoo keittiöpäällikkö Kai Syrjälä.

Niinpä eduskunnan ruokapöydissä näkyy korkea kotimaisuusaste ja omavalmisteisuuden korostaminen. Ilmastopolitiikkaa tehdään myös tarjoamalla kotimaisia kauden vihanneksia ja korvaamalla riisi kotimaisella kauralla, speltillä ja ohralla.

Kasvisruoka on Syrjälän mukaan lisännyt suosiotaan jopa sekasyöjien keskuudessa. Pinaattiletut ovat kasvisruokien ykkönen, aivan kuten peruskouluissa. Suosikkiruokiin lukeutuvat myös kalaruoat, joista uunikirjolohi on ykkönen. Kun lempiruokaa on tarjolla, päätyvät kansanedustajatkin joustamaan poliittisuudestaan. Kalan kotimaisuusaste ei nimittäin ole eduskunnan ravintoloissakaan kovin korkea.

– Näillä lounashinnoilla ei pysty kotimaista kalaa usein käyttämään, kertoo Syrjälä.

Lounasajan päätyttyä hävikkiruoka myydään puoleen hintaan puolen litran annosrasioissa, joten muutamalla eurolla voi pärjätä loppupäivänkin.

Esimerkillisyyden nimissä eduskunta julistettiin pari vuotta sitten savuttomaksi työpaikaksi. Seinillä näkee silti kummallisia kylttejä: ”Vältä tupakointia käytävällä”. Vaikka niillä ei ole enää mitään virkaa, ne ovat oman aikakautensa kerrostuma, joka on säilytetty osana talon historiaa.

Tuhannen ihmisen työyhteisöön mahtuu väistämättä vielä jokunen sauhuttelija. Edustaja Kalmari paljastaa, että talon epävirallinen tupakkapaikka sijaitsee katseilta suojassa sisäpihalla Puhemiehen aukiolla. Ja kun tuhkakuppeja ei ole eikä voi olla, tumpit heitellään maahan. Kalmari pitää tätä kummallisuutta ongelmana siksi, että sisäpihan kautta tuodaan Talon ulkomaalaiset vieraat.

– Jotka sitten joutuvat tulemaan sieltä natsojen keskeltä sisään.

Yksi merkillepantava seikka on se, että satojen työhuoneiden Eduskuntatalolla useimmat ovet ovat auki, vaikka huoneen haltijaa ei näy. Selitys löytyy tällekin.

– Täällä työskentelee vain luottamuksen arvoisia ihmisiä, toteaa Harjula.

Käytännössä talon vieraat ja media eivät voi lampsia omin päin juuri missään. Myös median alueet on rajattu, eikä kuvia saa ottaa esimerkiksi maanalaisesta tunnelista, jota pitkin pääsee Pikkuparlamentin puolelle. Kerrottakoon, että tunneli ei ole kovin kummallisen näköinen, mutta siellä on liikkumista varten tarjolla potkulautoja.