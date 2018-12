Kuljettaja menehtyi onnettomuudessa, jossa auto suistui tieltä ja törmäsi Jyskän varastomyymälän seinään

65-vuotias paikkakuntalainen mies menehtyi Vaajakoskentiellä Jyväskylässä sattuneessa liikenneonnettomuudessa torstaina iltapäivällä, tiedottaa Sisä-Suomen poliisi. Miehen kuljettama henkilöauto suistui poliisin mukaan toistaiseksi tuntemattomasta syystä tieltä ja törmäsi Jyskän varastomyymälän seinään.

Autossa ei ollut muita matkustajia, eivätkä sivulliset vahingoittuneet onnettomuudessa.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen onnettomuudesta kello 13.31.

Onnettomuus on sattunut rakennuksen vastapäisellä puolella kuin missä sisäänkäynti on. Auto on suistunut ilmeisesti Vaajakoskentieltä verkkoaidan läpi seinään. Aita oli osittain maassa.