Kuljettaja voi testata vireytensä Trafin nettityökalulla – väsymys aina riski liikenteessä

Trafin ja Työterveyslaitoksen yhdessä julkaisema työkalu ammattikuljettajien väsymyksen havaitsemiseksi on vielä kehittelyvaiheessa. Erikoislääkäri Jukka Terttunen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista kertoo, että testauksessa olevasta Vire-nettipalvelun betaversiosta kerätään parhaillaan palautetta.

Vire-nettityökalu avattiin lokakuun alussa. Vire-nettipalvelua pääset kokeilemaan täällä.

– Toistaiseksi johtopäätöksiä ei palautteiden perusteella oikein pysty vetämään. Ehkä se sieltä nousee esiin, että palvelua testanneet ammattikuljettajat pitävät tätä erittäin toivottavana asiana.

Väsymys on kaikissa liikennemuodoissa merkittävä turvallisuutta haittaava riskitekijä. Koulutus on keino lisätä tietämystä vireydestä, mutta hyvää työvuorosuunnittelua se ei korvaa. Siksi on lähdetty kehittämään myös menetelmää, jonka avulla työvuorojen väsyttävyyden juurisyihin voidaan pureutua.

– Vire mahdollistaa sekä manuaalisen tiedonsyötön että tiedostolta tietojen lataamisen. Tiedostolataaminen mahdollistaa jopa 50 henkilön maksimissaan kuuden viikon työvuorolistojen syöttämisen Vire-järjestelmään, mukaan lukien useampi työvuoro saman vuorokauden aikana, Terttunen kertoo.

Vire-verkkosovellus soveltuu piilevän väsymysriskin havainnollistamiseen ja suunniteltujen työvuorojen väsyttävyyden arviointiin ammattiliikenteen lisäksi kaikilla työpaikoilla, joilla työtä tehdään päivätyöstä poikkeavina vuorokaudenaikoina.

Nettityökalun taustalla on laskentamalli, joka tuo ihmisen normaaliin vuorokausirytmiin perustuvan piilevän väsymyksen näkyväksi. Palvelu kertoo, miltä kehosta pitäisi tuntua eri ajankohtina, mutta se ei osaa havainnollistaa vielä sen päällä olevaa todellista väsymysriskiä.

Terttunen uskoo, että palvelua päästään kehittämään ensi vuoden puolella saadun palautteen perusteella.

– Palautetta tullaan keräämään hyvin pitkään.

Kuopion onnettomuuden jälkeen

Trafin sivuilla olevan työkalun taustalla on runsaasti kansainvälistä tutkimusta ja dataa. Työkalun julkaisemisesta kerrottiin elokuun lopulla Kuopiossa sattuneen bussiturman jälkeen, mutta sen kehittely oli aloitettu jo aiemmin.

Onnettomuustutkintakeskuksen perjantaina julkaiseman tiedon mukaan onnettomuuden taustalla oli useita tekijöitä. Kuitenkin myös kuljettajan terveydentila ja siihen nähden raskas työtehtävä alensivat Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan vireystilaa.

Kuljettajalla oli vain vähän kokemusta hänen ajamastaan autosta ja hän tunsi sen hallintalaitteet kuten hidastimen ja vakionopeussäätimen huonosti.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostus tapauksesta turvallisuussuosituksineen valmistuu vuoden 2019 alussa.