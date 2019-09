Kuljetusyritysten etujärjestö SKAL pitää käsittämättömänä maan hallituksen päätöstä poistaa parafiinisen dieselin veronalennus. SKAL:n mukaan esitys on hyvin haitallinen Suomen kilpailukyvylle.

– On käsittämätöntä, että yritystuen leikkaustavoite on johtanut linjaukseen, jonka lopputuloksena rangaistaan puhtaampia diesellaatuja. Lopputuloksena on vain veronkorotus, joka nakertaa myös työllisyystavoitetta, sanoo SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus päätti eilen budjettiriihessään, että parafiinisen dieselöljyn 120 miljoonan euron veronalennus poistetaan asteittain. Kyseessä on ratkaisu, jolla hallitus päätyi ensi vaiheessa leikkaamaan yritystukia.

SKAL:n mielestä ei ole perusteltua pitää parafiinisen dieselin verokantaa yritystukena. Järjestön mukaan dieselin verorakenne Suomessa perustuu ympäristövaikutuksiin eikä siinä ole kyse yritystuesta.

Parafiininen diesel aiheuttaa perinteistä dieseliä vähemmän ilmanlaatuun vaikuttavia päästöjä, kuten pienhiukkasia ja typen oksideja.

Parafiininen diesel voi olla joko fossiilista tai uusiutuvaa dieseliä. Hallituksen mukaan tuen leikkaus kohdistetaan mahdollisuuksien mukaan fossiiliseen parafiiniseen dieseliin.

Tarve veroalelle vähenee autokannan uudistuessa

Öljynjalostusyhtiö Nesteen yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen sanoo STT:lle, että yhtiössä on ajateltu veronalennuksen poistamisen kohdistuvan nimenomaan fossiiliseen parafiiniseen dieseliin.

Räsäsen mukaan veroalen poiston seurauksena olisi, että Neste lopettaisi parafiinisen eli parempilaatuisen fossiilisen dieselin valmistamisen Porvoon jalostamollaan. Sen sijaan yhtiö palaisi valmistamaan perinteistä "normieurooppalaista" dieseliä ja ryhtyisi tuomaan sitä markkinoille.

Räsänen kertoo, että parafiinisen dieselin valmistaminen on perinteistä dieseliä kalliimpaa, mutta veronalennuksen ansiosta se on ollut mahdollista.

– Tällä (veronalennuksella) on ollut hyvin perusteltu ympäristöperuste. Parafiininen palaa puhtaasti, sen takia se on saanut tämän edun ilmanlaadun ylläpitämiseksi.

Nesteelle ei olisi yllätys, että parafiinisen fossiilisen dieselin veroetu asteittain poistettaisiin. Räsäsen mukaan uudet dieselajoneuvot ovat jo niin puhtaita, ettei ole juurikaan väliä, käyttääkö auto parafiinistä vai tavallista dieseliä.

– Vanhemmissa dieselajoneuvoissa sillä vielä on väliä, koska parafiinisellä ajaessa on pienemmät hiukkaspäästöt ja typen oksidien päästöt.

Tarve parafiinisen dieselin veronalennukselle pienenee vähitellen, kun autokanta Suomen teillä vuosien mittaan uudistuu. Hallitus ei ole vielä tarkemmin kertonut, millä aikataululla parafiinisen dieselin veronalennusta ryhdytään leikkaamaan.

Neste: Vaikea arvioida vaikutuksia pumppuhintaan

Räsäsen mukaan on vaikea toistaiseksi arvioida, miten veronalennuksen poisto vaikuttaisi suomalaisten autoilijoiden maksamaan dieselin pumppuhintaan.

– Siinä on niin monta muuttujaa, ja viime kädessä pumppuhinta määräytyy vähittäismyynnin kilpailutilanteen perusteella.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi eilen Ylen A-studiossa, että yritystukien leikkauksessa päädyttiin parafiinisen dieselin veroalen poistoon, koska sillä on "pienimmät vaikutukset negatiivisessa mielessä".

Hallitus aikoo jatkaa vielä yritystukien remonttia. Budjettiriihen tiedotteen mukaan "jatkotyössä tavoitellaan ympäristö- ja ilmastovaikutukseltaan haitallisten tukien merkittävää leikkausta". Uusia päätöksiä yritystuista on tarkoitus tehdä ensi vuoden syksyllä.