Kulmuni: Kun ravintolat avataan, alkoholia saa kello 22:een saakka – suora lähetys hallituksen tiedotustilaisuudesta käynnissä

Hallitus on päättänyt, että ravintolat saavat avata ovensa kesäkuun alussa sillä edellytyksellä, että ne ovat auki enintään kello 23:een ja tarjoilevat alkoholia kello 22:een. Lisäksi ravintolat saavat ottaa sisään vain puolet nykyisestä lupiin kirjatusta asiakasmäärästä. Asiakaspaikkarajoite ei koske terasseja, mutta turvallisuudesta on huolehdittava myös ulkona.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) kertoi Twitterissä hallituksen keskeiset linjaukset siitä, miten ravintolat avaavat ovensa turvallisesti kesäkuun alussa. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) on määrä kertoa hallituksen linjauksista lisää kello 13 alkavassa tiedotustilaisuudessa.

Hallituksen esitys on käsitelty ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa puolenpäivän aikaan. Myös eduskunta on varautunut käymään asiasta kiireellisen lähetekeskustelun jo tänään.

Asiakaspaikkoja lisätään, kun se on turvallista

Kulmunin mukaan ravintoloiden asiakaspaikkoja lisätään, kun se on turvallista. Hänen mukaansa hallitus arvioi tilannetta määräajoin.

– Toivon, että kaikki sujuu hyvin niin, että ravintolatoiminta pääsee vauhtiin. Rajoituksia voidaan silloin edelleen purkaa. Myös alueelliset ratkaisut ovat mahdollisia, Kulmuni sanoi Twitterissä.

Alueellinen porrastaminen on jakanut hallituspuolueita pitkin matkaa, kun ne ovat neuvotelleet ravintoloiden turvallisesta avaamisesta kesäkuun alussa. Etenkin keskusta on ollut alueellisen porrastamisen kannalla, koska epidemiatilanne on erilainen eri alueilla.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan neuvotteluissa on keskusteltu myös mahdollisuudesta edistää pienpanimoiden toimintaedellytyksiä etämyynnin osalta. Puheenjohtajaviisikko käsittelee asiaa hänen mukaansa huomenna.