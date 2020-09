Kulmuni Oulussa: ”Suomen suurin huoli ei ole se, miten saataisiin työpäivistä lyhyempiä” – Saarikko uskoo puheenjohtajakisan tekevän keskustalle hyvää

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni on kommentoinut puheita työajan lyhentämisestä puoluekokouksen avajaispuheessa Oulussa.

– Suomen suurin huoli ei ole se, miten saataisiin työpäivistä lyhyempiä. Suuri huoli on se, miten yhä useammalle suomalaiselle saadaan työpaikka – kaikkialla Suomessa.

Pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin nosti työajan lyhentämisen esiin SDP:n puoluekokouksessa viime kuussa. Hän on korostanut kyseessä olevan pidemmän aikavälin tavoite, jota on syytä selvittää.

Kulmuni perää budjettiriihestä vientiteollisuutta vahvistavaa pakettia.

– Ei kilpailukykyä heikentävien, vaan vientiä parantavien ratkaisujen kera: energiaverotus, työllisyystoimet – ja jatketaan koko maata koskevia parannuksia liikenneyhteyksiin.

Kulmunin mukaan keskustalle ei ole sellaista vaihtoehtoa, että nykyisiä työpaikkoja turvaavia ja uusia työpaikkoja luovia ratkaisuja ei nyt tehtäisi. Kulmuni nosti esiin myös ihmisten ja alueiden välisen eriarvoisuuden, jota pitää torjua kaikin keinoin koronan ja talouskurimuksen oloissa.

– Suomi ei saa jakaantua. Rohkenen sanoa, että mikään muu puolue kuin keskusta ei kanna tästä huolta, Kulmuni sanoi.

. Kiitos yhteisestä reissusta .

Kulmunin mukaan on hyvä, että keskusta pidetään keskustelevana, sillä se on elämän merkki. Hänen mukaansa myös kisa puheenjohtajan paikasta on merkki elossa olemisesta ja keskustalaiseen puolue-elämään kuuluu, että johtopaikat ovat säännöllisesti katkolla.

– Puoluekokous sitten päättää niin kuin viisaaksi katsoo. Kiitän muita ehdokkaita – Annikaa, Ilkkaa, ja Petriä – jo tähänastisesta yhteisestä reissusta, Kulmuni sanoi.

Kulmuni toivotti kokousväen tervetulleeksi hyvin poikkeukselliseen puoluekokoukseen, joka pidetään koronan takia hajautetusti 16 eri paikkakunnalla. Hän sanoi Suomen näyttäneen kriisissä välähdyksen yhtenäisyydestä, jonka useat varmaan ajattelivat jo jääneen ja unohtuneen historian kirjoihin.

– Koin suurta ylpeyttä siitä yksituumaisuudesta ja päättäväisyydestä, jolla me suomalaiset nousimme vastustamaan silmälle näkymätöntä virusta ja totesimme: me selviämme tästä, yhdessä.

Saarikko luottavainen: "Kisa tekee keskustalle hyvää"

Keskusta on aloittanut turvavälien leimaaman puoluekokouksensa Oulussa ja etäpisteissä ympäri Suomen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoo olevansa hyvillä mielin siitä, että keskustan puheenjohtajakisa on loppusuoralla ja h-hetki lähestymässä.

– Ehdokkuus oli pitkän harkinnan tulos, ja koko tämän kiertueen ajan on ollut hyvä mielenrauha ja jotenkin luottavainen mieli siitä, että tämä kisa tekee keskustalle hyvää, Saarikko sanoi saapuessaan puoluekokouspaikalle Oulussa.

Saarikko sanoo luottavansa siihen, että puolueen yhtenäisyys löytyy jälleen kuten aiempienkin jännittävien henkilövaalien jälkeen. Näin huolimatta siitä, että hän on haastanut kisassa istuvan puheenjohtajan Kulmunin.

– Olen tehnyt vaalityön niin ja toivon, että myös kaikki tukijani, että kaikki se, mitä viime viikkoina on tapahtunut, on sellaista, minkä kanssa voidaan elää myös kisan jälkeen. Meillä on paljon työtä tehtävänä puolueena, ja kaiken tämän suunta on tietysti puolueesta ulospäin, että keskustan käpertymisen aika päättyisi ja päästäisiin suuntaamaan viestejä suomalaisille puolueesta ulospäin, Saarikko sanoi STT:lle.

Keskustan puheenjohtaja valitaan huomenna puoluekokouksessa, joka on hajautettu koronan takia 16 eri paikkakunnalle. Saarikon mukaan kokouksen poikkeuksellisuus haastaa ehdokkaat kampanjoimaan uudella tavalla. Esimerkiksi perinteisesti tärkeä puoluekokouspuhe ei saa samanlaista yhtenäistä areenaa kuin aiemmin, ja vaikuttamisessa painottuu esimerkiksi sosiaalinen media.

– Nyt se yhteisöllisyys ja yhteinen tunne, mikä siitä suuresta salista on muodostunut, se jää puuttumaan, Saarikko arvioi.

Kulmuni: Eniten ääniä saanut voittaa

Puheenjohtajan paikkaansa puolustava Katri Kulmuni sanoo antavansa puheenjohtajavalinnan nyt keskustan kenttäväen käsiin ilman erityistä viime hetken kampanjointia.

– Minä luotan keskustan kenttäväkeen. Nyt se on heidän käsissään, puoluekokoukseen kansallispuvussa saapunut Kulmuni sanoi.

Hän ei liiemmin arvioinut, minkälaisia ajatuksia Saarikon mielipidemittausten maalaama ennakkosuosikin asema hänessä herättää.

– Minä en pärjännyt vuosi sittenkään gallupeissa, mutta niin vain keskustan kenttä äänesti. Se voittaa, joka saa eniten ääniä.

Kulmuni täyttää tänään perjantaina 33 vuotta ja sai puoluetovereiltaan onnittelulaulun ennen kokouksen alkua.

Ouluhalli kaikui perjantai-iltapäivänä puolityhjänä koronarajoitusten takia. Ehdokkaiden esitteet odottivat kokousedustajien tuoleilla, mutta ilmapalloja tai muuta tilpehööriä ei jaettu.

Entinen puheenjohtaja Juha Sipilä ennakoi tasaväkistä kisaa, joka menee toiselle kierrokselle. Entisenä puheenjohtajana Sipilä ei kertonut suosikkiaan.

Puoluekokouksessa äänestetään puheenjohtajasta huomenna. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, etenee kaksi parhaiten menestynyttä toiselle kierrokselle.

– Se ratkeaa täällä kokouspaikalla. Nyt tämä on pikkuisen erikoisempi tilanne, kun on useampi kokouspaikka, Sipilä arvioi STT:lle.

Kisassa mukana ovat myös kansanedustaja Petri Honkonen ja päivänpolitiikan ulkopuolelta yrittäjä Ilkka Tiainen, mutta käytännössä kisa on Saarikon ja Kulmunin välinen.

Puoluekokouksen aluksi nähtiin kuin nähtiinkin myös perinteinen, vaikkakin pieni, lippumarssi. Sen sijaan yhteislaulua ei kokouksessa suositella. Oulun ohella keskustalaiset ovat koolla 15 etäpisteessä ympäri Suomen. Kokoukseen on ilmoittautunut kaikkiaan 2 416 virallista edustajaa.

Ovaska: Sähläilyä suuntaan ja toiseen

Keskustalaiset joutuvat päättämään puheenjohtajasta ilman perinteisiä viime hetken neuvonpitoja tai junttausta kasvotusten.

Kulmunilla on verkkosivuillaan lista tukijoista. Saarikon tueksi julkaistiin loppuviikosta video, joka vilisee tuttuja kasvoja. Yksi heistä on keskustan entinen puoluesihteeri, kansanedustaja Jouni Ovaska.

Ovaskan mielestä Saarikko herättää luottamusta. Vielä vuosi sitten hän äänesti Kulmunia, mutta puolue ei ole hänen mukaansa onnistunut puhuttelemaan suomalaisia.

– Me olemme olleet välillä kuin varpusparvi, emme ole ottaneet kunnolla kantaa asioihin. Tässäkin kansanliikkeessä on tärkeintä, että kannat sovitaan yhdessä ja niiden mukaan mennään. Tässä on ollut sähläilyä suuntaan ja toiseen. Keskustan kanta on jäänyt omille ja suomalaisille epäselväksi, Ovaska arvioi.

Pitkän linjan keskustavaikuttajat Kari Myllyniemi ja Kauko Vierimaa tukivat vielä kokoukseen mennessä tasaisesti molempia naisehdokkaita.

– Molemmat ovat omalla tavallaan hyviä. Voi tulla kireäkin taistelu, kansanedustajana vuosituhannen vaihteessa toiminut Myllyniemi pohti.

Oululainen Myllyniemi arvioi Kulmunille olevan merkittävää etua siitä, että hän tulee pohjoisesta. Saarikon etuna on hänen mielestään selkeäsanaisuus.

Ouluhallissa oli ainakin vielä perjantaina kovin väljää. Väkijoukkoon meno mietitytti silti miehiä.

– Pitää olla kovin varovainen. Minullakin on naamareita taskussa, mutta ei ne kyllä kovin paljon auta.