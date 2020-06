Kulmuni pitää tiedotustilaisuuden kello 15 eduskunnassa

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni pitää tiedotustilaisuuden eduskunnan valtiosalissa kello 15. Hän kertoi asiasta Twitterissä.

Kulmunin saama mediavalmennus on aiheuttanut viime päivinä keskustelua. Kohua on herättänyt se, että yli 50 000 euron laskun ovat maksaneet ministeriöt. Kulmuni on lupautunut itse maksamaan laskun takaisin ministeriöille.