Kulmuni poliittisista virkanimityksistä: Parhaat ehdokkaat täytyy aina nimittää tehtäviin

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni sanoo keskustan kannan poliittisiin virkanimityksiin olevan se, että parhaat ehdokkaat täytyy aina nimittää tehtäviin.

Poliittiset virkanimitykset ovat nousseet taas pinnalle, kun mediatietojen mukaan sisäministeriön kansliapäälliköksi olisi nousemassa oikeustieteen kandidaatti, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä. Pimiä on sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) ehdokas tehtävään.

Nimityksestä päätetään tänään. Pimiä näyttää ohittavan muut hakijat, joita oli kaikkiaan 16. Hakijoiden joukossa oli myös Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari.

– Sen perusteella, mitä olen ymmärtänyt hakijoista, jotka ovat olleet loppusuoralla, he kaikki ovat päteviä siihen tehtävään. Antti Pelttari, Kirsi Pimiä, aivan varmasti, Kulmuni sanoi toimittajille keskustan puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksessa.

Pimiä on toiminut aiemmin oikeusministeri Tuija Braxin (vihr.) erityisavustajana ja vihreiden lainsäädäntösihteerinä. Pelttari on toiminut aiemmin muun muassa sisäministeri Anne Holmlundin (kok.) poliittisena valtiosihteerinä.

Ohisalo aiemmin suominut poliittisia virkanimityksiä

Kulmunin mukaan yhteiskunnallinen osallistuminen ei saa myöskään olla este nimitykselle.

– Eihän yhteiskunnallinen osallistuminen ja se, että on palvellut isänmaata yhteiskunnallisissa tehtävissä, saa olla ikinä myöskään este tai hidaste.

Kulmunin mukaan poliittiselle osallistumiselle täytyy olla mahdollisuus.

Hän uskoo vihreiden noudattavan vakiintunutta perinnettä, jonka mukaan esittelevä ministeri saa nimittää omassa ministeriössään ylimmän virkamiehen.

Kulmunin mukaan virkanimityksissä noudatetaan lainsäädäntöä "punktuaalisesti ja säännönmukaisesti kuten kaikissa asioissa".

Vihreät on aiemmin suominut poliittisia virkanimityksiä. Ohisalo muun muassa sanoi vuonna 2016 olleessaan vihreiden varapuheenjohtaja poliittisia virkanimityksiä ongelmaksi.

Ohisalo on tuomassa esityksensä valtioneuvoston istuntoon päätettäväksi tänään. Ministerin on esitettävä hallitukselle perustelut, miksi hakija on paras.

Muodollisesti nimityksestä päättää koko valtioneuvosto, mutta käytännössä se hyväksyy vastuuministerin tuoman ehdokkaan.

"Kuluneet kuukaudet eivät ole olleet helppoja"

Kulmunin mukaan keskustalla on nyt todellinen näytön paikka. Kulmuni sanoi keskustan puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouspuheessaan, että ratkaisuiden tekeminen ja toivon luominen on syvällä keskustan dna:ssa.

Kulmuni myöntää, että kuluneet kuukaudet eivät ole olleet helppoja. Kulmuni sanoo, että puolueen kannatuskehityksen kääntäminen monien raskaiden vaalitappioiden jälkeen ei ole yksinkertainen tehtävä. Hänen mukaansa syksyllä monet hyvät hallitusohjelmaan saadut tavoitteet hautautuivat hallituskriisin ja siihen liittyvän uutisoinnin alle.

Kulmuni sanoo, että keskustan uusi nousu edellyttää hallituksen onnistumista.

– Sen täytyy olla jokaisen keskustalaisen vilpitön toive ja tavoite. Minä uskon uuden punamullan kykyyn ja tahtoon uudistaa Suomea uusin eväin, Kulmuni sanoo.

– Hallituspolitiikka rakentuu vahvan taloudenpidon ja työllisyyden, yrittäjyyden sekä yhteiskunnan eheyden, vihreyden ja turvallisuuden ympärille, hän jatkaa.

"Työllisyystavoitteesta ei varaa tinkiä piiruakaan"

Kulmunin mukaan kevään osalta hallituksen onnistuminen edellyttää päätöksiä, jotka luovat uusia työpaikkoja ja investointeja sekä parantavat yritysten toimintaedellytyksiä.

– Työ luo turvaa ja hyvinvointia. Tässä keskusta katsoo koko Suomeen. Työllisyystavoitteesta ei ole varaa tinkiä piiruakaan. Kysymys on ihmisten tulevaisuudesta, hän sanoo.

Puheenjohtajan mukaan keskustan uudistaminen ja puoluetyön rakentaminen on nyt ensisijaista hallitustyöstä huolimatta. Hänen mukaansa uuden vuosikymmen alussa on hyvä hakea eväitä myös puolueen historiasta.

– Olen saanut keskustella monien puolueemme pitkän linjan konkareiden kanssa. Ennenkin vaikeista ajoista on selvitty, mutta ei itsestään, vaan vahvalla aatteellisella työllä, hän sanoo.