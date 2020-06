Kulmunia valmentanut viestintäkonsultti Harri Saukkomaa: Ministerin ja puheenjohtajan rooleja on varmaan toisinaan vaikea erottaa toisistaan

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) saama mediavalmennus on aiheuttanut viime päivinä kosolti keskusteltua. Närää julkisuudessa ei ole herättänyt se, että Kulmuni on saanut apua esiintymisjännitykseensä, vaan se, että ison laskun ovat maksaneet ministeriöt eli käytännössä veronmaksajat. Nyt Kulmuni on lupautunut itse maksamaan laskun takaisin ministeriöille.

– Meidän laskutusosoite on ollut ihan selkeä ja se, mitä näiden asioiden ympärillä on tapahtunut on asia, johon minulla ei ole kauheasti kommentoitavaa, sanoo Kulmunille mediavalmennusta antaneen Tekirin hallituksen puheenjohtaja ja viestintäkonsultti Harri Saukkomaa STT:lle.

Mediassa on myös ihmetelty, onko Kulmuni ollut valmennettavana ministerin vai puolueen puheenjohtajan roolissa.

– Koulutuksessa on ollut ministerin roolista kysymys, jos ministeriö on koulutuksen maksanut. Rooleja on varmaan toisinaan myös aika vaikea erottaa toisistaan, Saukkomaa kommentoi.

Saukkomaa kertoo, ettei ole vain itse antanut valmennusta, vaan yrityksellä on muitakin kokeneita työntekijöitä.

– Tekirissä on erittäin kokenut valmennustiimi. Yksi valmentajistamme on valmentanut ehkä tuhat ihmistä. Kokemus on tärkeää. Valmentaminen on hyvin henkilökohtaista työtä, siinä mennään ihmisen epävarmuusalueelle.

Suomen Kuvalehti kertoi torstai-iltana Kulmunin käyttäneen ministeritehtäviinsä hankittuja palveluita myös keskustan puheenjohtajuuteen liittyvään viestintäkonsultointiin. Asia käy lehden mukaan ilmi Kulmunin erityisavustajan Kari Jääskeläisen Suomen Kuvalehdelle antamista tiedoista.

Pieni osa asiakkaista poliitikkoja

Suomen Kuvalehti kertoi tiistaina, että entinen elinkeinoministeri ja nykyinen valtiovarainministeri Kulmuni on syksystä lähtien hankkinut viestintävalmennuksia Tekiriltä. Valmennukset on maksanut työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja ministerinsalkun vaihduttua valtiovarainministeriö (VM).

Valtiovarainministeriön medialle toimittamien laskujen mukaan summa oli yhteensä yli 56 000 euroa. Se koostuu viidestä laskusta, jotka on päivätty elokuun 2019 ja maaliskuun 2020 välille.

Saukkomaan mukaan Tekirin asiakkaat ovat pääasiassa yritysjohtajia ja vain erittäin pieni osa on poliitikkoja.

– Sanoisin, että he ovat olleet erilaisia toimijoita eri puolueista. On ollut puoluejohtajia ja vaikkapa kansanedustajaehdokkaita, mutta puhutaan todella pienistä määristä.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Ministeriöt ovat laatineet oikeudellisen arvion Kulmunille tehdyistä hankintasopimuksista. Sopimuksiin ei niiden mukaan liity oikeudellisia tai hallinnollisia epäselvyyksiä, ja hankinnat on tehty hankintaohjeita noudattaen.

"Rinteen eroa ei hoidettu Tekirin toimistosta"

Tekir on erityisesti maineenhallintaan erikoistunut viestintätoimisto, mutta poliittista agendaa sillä ei Saukkomaan mukaan ole.

– Emme ole minkään puolueen politiikkaa muotoilemassa tai siihen vaikuttamassa. Se ei kuulu meidän työhön. Mutta sellaista työtä teemme mielellämme, jossa sparrataan viestejä eli mietitään muun muassa, mitkä poliitikkojen viestit toimivat ja mitkä eivät.

Eli te ette ole olleet junailemassa pääministeri Antti Rinteen (sd.) eroa?

– Sellaisia asioita ei ole todellakaan hoidettu Tekirin toimistosta. Eikä hoideta.

Saukkomaa ei voi kertoa yksittäisen asiakkaan saamasta valmennuksesta. Yleisellä tasolla hän arvioi, että reilulla 50 000 eurolla saa vaikkapa kuusi 2–3 tunnin valmennussessiota, jossa on mukana kolme tai neljä valmentajaa sekä lisäksi niiden välissä puhelimitse henkilökohtaista sparrausta nopeissa tilanteissa, jos asiakas tarvitsee apua vaikkapa viestinsä muotoiluun.

Tekirin asiakkaana on ollut muun muassa Talvivaara ja nykyisistä asiakkaista tunnetuimpia on hävittäjälentokonevalmistaja Lockheed Martin . Vuosittain Tekirillä on yli 200 asiakasta.

Ei poliittista aktiviteettia sitten 1978

Tekir ja Saukkomaa on linkitetty kohun myötä erityisesti keskustaan, mikä kiusaa Saukkomaata. Hän sanoo, ettei Tekirillä ole tällä hetkellä yhtään neuvonantajaa keskustasta, ja hän kertoo itse olleensa Teiniliiton hallituksessa ja keskustan jäsen hyvin nuorena.

– Politiikka on kiinnostavaa, mutta minulla ei ole ollut puoluepoliittista aktiviteettia eikä mitään jäsenkirjaa sitten vuoden 1978. Olen elämässäni äänestänyt varmasti viittä eri puoluetta.

Tekir on vuonna 2015 tukenut keskustan vaalikampanjaa alle 2 000 eurolla. Saukkomaan mukaan kyseessä oli tuolloin seminaariosallistumisia.

– Olemme samaan aikaan tukeneet harkiten myös paria muuta puoluetta seminaariosallistumisilla. En enää edes muista, mitä puolueita.

Hänen mukaansa yhtiö päätti vuonna 2015 selkeyden vuoksi, että Tekir ei yhtiönä enää tue poliittisia puolueita tai ehdokkaita.