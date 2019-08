Kulmunilta ja Kaikkoselta ei selkeitä irtiottoja Jyväskylässäkään – kilpailu jatkuu tasaisena

Toivon puolue tavallisen ihmisen asialla, on kombo keskustan puheenjohtajaehdokkaiden iskulauseista puolueen kannatuksen nostamiseksi.

Iskulauseet elinkeinoministeri Katri Kulmunilta ja puolustusministeri Antti Kaikkoselta kysyi nuori kinnulalainen Samuel Demarco puheenjohtajatentissä perjantai-iltana Jyväskylässä.

Toivon puolue oli Kulmunin iskulause ja tavallisen ihmisen nosti esiin Kaikkonen.

Ehdokkaat olivat jyväskyläläisen toimittaja Aila Paloniemen sekä salin täyden yleisön tentattavina. Paloniemi pyrki löytämään näkemyseroja erilaisten kyselyjen mukaan melko tasapäisten ehdokkaiden välille.

Mitään selkeitä kuiluja ei auennut vieläkään, vaikka sävyeroja vastauksissa olikin.

Tentattavat saivat vastata muun muassa työllisyyttä, hävittäjähankintoja, Keski-Suomen laajakaistayhteyksiä, eutanasiaa, energiapolitiikkaa, perhevapaita, verotusta ja sosiaaliturvaa koskeviin kysymyksiin.

Koska aikaa oli rajallisesti ja kysymyksiä paljon enemmänkin kuin edellä luetellut, vastaukset eivät kovin syvällisiin pohdintoihin yltäneet.

Myös yleisö sai osallistua tenttiin kertomalla nopealla lappuäänestyksellä, kumman kannalla eri kysymyksissä olivat. Tämäkään konsti ei tuonut kaulaa kummallekaan; välillä Kulmuni sai taakseen silmämääräisesti arvioiden enemmän jaa-ääniä, välillä taas Kaikkonen.

Keskustan kannatuksen syöksykierteen katkaiseminen on uuden puheenjohtajan ykköskysymyksiä.

– Mitään hokkuspokkus-temppuja ei ole, vaan siihen tarvitaan koko jäsenkunta. Puolueessa sanojen on vastattava tekoja, kenttää on kuunneltava enemmän ja sanoman on oltava selkeä. Itseluottamus on ollut kateissa, sen palauttaminen on avainkysymys, Kaikkonen sanoi.

– Alueiden tasa-arvoinen kohteleminen on ensiarvoisen tärkeää. Jos alueet kokevat olevansa eriarvoisessa asemassa muihin verrattuna, myös ihmiset alkavat kokea niin. Jokaisella alueella on oltava elinvoiman edellytykset, Kulmuni korosti aluepolitiikan merkitystä.

Ministerisalkkujen jakamiseen ehdokkaat eivät tarttuneet, kun Paloniemi kysyi, pitääkö puheenjohtajan ottaa valtiovarainministerin salkku hoitaakseen.

– Puheenjohtajalla pitää olla valmius ja kyky ottaa vastaan mikä tehtävä tahansa, Kulmuni totesi.

– Ainakaan ennen vuodenvaihdetta eli ennen Suomen EU-puheenjohtajuuden päättymistä tätä asiaa ei mielestäni tarvitse pohtia, Kaikkonen sanoi.