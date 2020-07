Kulmunin haastajalle satelee tukea keskustan piirijohtajilta – STT tavoitti kaikki johtajat: yhdeksän kannattaa Saarikkoa, kolme Kulmunia, kahdeksan piirijohtajaa ei kertonut kyselyssä kantaansa

Keskustan 20 piirijohtajasta yhdeksän kannattaa selkeästi tai varovaisesti Annika Saarikkoa keskustan puheenjohtajaksi.

STT soitti kaikille piirijohtajille sen jälkeen, kun Saarikko ilmoitti torstaina puolilta päivin pyrkivänsä puolueen johtoon. STT:n kyselyssä häntä tukee omalla nimellään viiden piirin puheenjohtaja ja kaksi ilmaisee tukensa hänelle nimettömänä. Lisäksi kaksi kertoo omalla nimellään olevansa tällä hetkellä kallellaan Saarikon suuntaan.

Piirijohtajista kolme kannattaa istuvaa puheenjohtajaa Katri Kulmunia. Kaikki kolme ilmaisevat tukensa suoraan omalla nimellään.

Loput kahdeksan eivät kertoneet suoraan, ketä henkilökohtaisesti tukevat puolueen johtoon.

Saarikko saa kehuja esiintymistaidoistaan

Selkeästi omalla nimellään Saarikkoa tukevien joukkoon kuului muun muassa keskustan suurimman eli Pohjois-Pohjanmaan piirin johtaja Jussi Ylitalo. Hän kertoo STT:lle pitävänsä siitä, kuinka Saarikko kohtaa ihmisiä, innostaa toimimaan sekä puhuu Suomen ja maailman tilasta.

– Nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat minuun jo aikoinaan tehneet vaikutuksen, Ylitalo sanoo.

Myös naapuripiiri Kainuuta johtava Teuvo Hatva kertoo olevansa Saarikon takana. Hän uskoo, että Saarikko osaisi laajentaa puolueen kannattajapohjaa myös kaupunkeihin ja Etelä-Suomeen. Hän pitää tätä tärkeänä kysymyksenä, samoin Saarikon esiintymistaitoja.

– Keskusta tarvitsee johtajaa, jolla on selkeä näkemys asioista ja osaa viestiä ne sekä omille kannattajille että muille julkisuuteen, Hatva sanoo.

Saarikon kampanjaa vetää hänen kotipiirinsä eli Varsinais-Suomen piirijohtaja Satu Simelius.

– Annika ei mielestäni ole pelkästään keskustan vaan meidän oman aikamme lahjakkaimpia kansanedustajia ja poliitikkoja mitä tulee siihen, miten hän pystyy yksinkertaisesti sanoittamaan monimutkaisia asioita niin, että ihmiset ymmärtävät, mistä on kyse.

Saarikon esiintymistaitoja kehuvat myös Kymenlaakson piirijohtaja Jaana Keskitalo ja Satakunnan Satu Pietilä.

Kulmunin kenttäkierros vetoaa

Istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin tukijoiden joukkoon lukeutuu Etelä-Hämeen piiriä luotsaava Johanna Häggman. Hän kehuu erityisesti Kulmunin vuorovaikutusta keskustan kentän kanssa.

– Hän on helposti lähestyttävä puheenjohtaja. Arvostan erityisesti sitä, että hän kuuntelee ja kiertää kenttää. Se on äärimmäisen tärkeää työtä, Häggman sanoo.

– Kun ei ole ministerisalkkua, on enemmän aikaa puoluetyöhön. Kun hänet valittiin puheenjohtajaksi, Kulmuni sanoi, että hän käyttää kaksi päivää viikosta puoluetyöhön, ja hän on senkin lupauksen pitänyt. Hän on henkilö, johon voi täysin luottaa, että sen mitä lupaa, niin sen myös tekee, hän jatkaa.

Häggmanin mukaan Kulmuni nostaa esiin erityisesti sellaisia asioita, jotka kiinnostavat puolueen kenttää. Hänen mukaansa Kulmunin puheissa ja teoissa tulevat esille perikeskustalaiset arvot. Hän esimerkiksi puhuu vahvasti aluepolitiikasta ja edesauttaa sitä.

Myös Lapin piirijohtaja Petteri Salmijärvi osoittaa tukensa Kulmunille. Hänen mielestään Kulmuni ansaitsee mahdollisuuden päästä tekemään työtä, joka nyt on vielä pahasti kesken.

– Hänet valittiin hankalassa tilanteessa. On tullut paljon isoja kysymyksiä, joita olemme ratkoneet, ja Katri on ne hoitanut hienosti, mutta puolueen varsinainen uudistustyö on jäänyt taka-alalle. Minun mielestäni Katri on ansainnut jatkaa, Salmijärvi sanoo.

Myös Kulmunin kotipiirin eli Peräpohjolan piirijohtaja Tanja Joona antaa tukensa Kulmunille. Hän kertoo seisovansa Kulmunin takana, vaikka kisaan vielä lähtisi muitakin ehdokkaita.

– Katrilla on vahva kannatus täällä oman piirin alueella.

Lisäehdokkaita kaivataan: "On se kumma, jos valta ei kiinnosta"

Monet piirijohtajat olivat tyytyväisiä vaaliasetelman syntymiseen, ja useat toivovat myös lisäehdokkaita puheenjohtajavaaliin. Monien mielestä vaali itsessään nostaa keskustan profiilia ja synnyttää keskustelua puolueen linjasta.

– En halua omaa mielipidettä ilmaisemalla ohjata keskustelua, vaan lyödä lisää löylyä, eräs nimettömänä pysyttelevä piirijohtaja sanoo.

Toinen kantaansa panttaava piirijohtaja kaipaa molemmilta ehdokkailta selkeämpää näkemystä, miten he linjaisivat keskustan tavoitteet Suomelle. Hänen mukaansa lisäehdokkaiden ilmaantuminen johtaisi parempaan keskusteluun.

– Siitä tulee aika tylsä kisa, jos ehdokkaita on vain kaksi. Silloin siitä tulee täydellistä mielikuvakamppailua. Jos haluamme aitoa debattia, ehdokkaita täytyy olla vähintään kolme, mieluiten neljä, piirijohtaja sanoo.

– Onhan se kumma homma, jos valta ei kiinnosta. Jos valta ei kiinnosta, kun sitä on tarjolla, minusta se kertoo yhtä lailla puolueen vaikeasta tilanteesta kuin siitä että meillä ei ole tarpeeksi rohkeita henkilöitä pistämään itseään allttiiksi tällaisiin tehtäviin.

Moni myös kantansa kertoneista toivoo lisäehdokkaita tai ei pidä sitä pahana asiana, että ehdokkaita ilmaantuisi lisää. Piirijohtajat pelkäävät, että kahden ehdokkaan välinen kisa johtaa kaksintaistelun kaltaiseen asetelmaan tai jakolinjoihin puolueen sisällä.

Kymenlaakson Jaana Keskitalon mukaan viime kesän kampanjoinnissa Kulmunin ja Antti Kaikkosen välillä oli hieman vastakkainasettelun makua.

– Toivottavasti tällä kertaa oltaisiin vähemmän puolesta ja vastaan, Keskitalo sanoo.

.