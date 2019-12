Kulmunista valtiovarainministeri, Haavisto jatkaa ulkoministerinä – uusvanha hallitus päätti jatkaa Marinin johdolla

Tiistaina nimitettävän Sanna Marinin (sd.) hallituksen loputkin ministerinimet varmistuivat maanantaina. Hallituksen kakkospuolue keskusta päätti, että puheenjohtaja Katri Kulmuni ottaa puolueen raskaimman salkun ja ryhtyy valtiovarainministeriksi.

– Haluamme saada pääministeri ja valtiovarainministeri -akselin toimimaan, Kulmuni perusteli ratkaisua.

Kulmuni vaihtaa salkkuja päikseen Mika Lintilän kanssa, eli Lintilä siirtyy elinkeinoministeriksi. Tehtävä on Lintilälle jo ennestään tuttu Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ajoilta.

Muut ministerisalkut keskusta pitää ennallaan. Antti Kaikkonen jatkaa puolustusministerinä, Jari Leppä maa- ja metsätalousministerinä sekä Hanna Kosonen tiede- ja kulttuuriministerinä Annika Saarikon äitiysloman ajan.

Kulmuni sanoi, ettei ajatellut salkunvaihdon hänen ja Lintilän välillä tulevan näin pian.

– Emme tienneet, että koko valtioneuvosto vaihtuu. Kun tällainen iso muutos tapahtuu, on tärkeää, että hallituksen voimakaksikko toimii.

Hän ei suoraan vastannut kysymykseen, mikä muuttuu kun valtiovarainministeri vaihtuu. Kulmunin mukaan hän ja Lintilä ovat tehneet hyvää yhteistyötä ja "puhelimet ovat pirisseet".

Kulmunin mukaan keskusta tukee SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen siirtymistä eduskunnan varapuhemieheksi.

Vihreät ylpeitä ulkoministeri Haavistosta

Vihreät, vasemmistoliitto ja RKP päättivät maanantaina, että ne lähtevät uuteen hallitukseen eivätkä tee muutoksia ministeriryhmiinsä. Vihreiden ministereinä jatkavat sisäministeri Maria Ohisalo, ulkoministeri Pekka Haavisto sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Haaviston toiminta ulkoministeriössä on aiheuttanut kuohuntaa viime aikoina. Kiistan keskiössä ovat erimielisyydet siitä, miten Syyriassa al-Holin leirillä olevien suomalaisten avustamisesta pitäisi päättää.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari sanoi toimittajille, että puolueen tuki on "selkeästi ja vahvasti" Haaviston takana.

– Me olemme todella ylpeitä siitä, että meillä on ulkoministeri, joka on tehnyt kaikkensa, jotta voidaan selvittää, miten näitä lapsia (al-Holin leirillä) voidaan auttaa.

Perussuomalaiset on uhannut tehdä välikysymyksen Haaviston toiminnasta, jos hän jatkaa ulkoministerinä uudessa hallituksessa.

"Kuluneet viikot eivät ole olleet kunniaksi politiikalle"

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson jatkaa opetusministerinä ja Aino-Kaisa Pekonen sosiaali- ja terveysministerinä. Aiemman suunnitelman mukaisesti Hanna Sarkkinen (vas.) ottaa sosiaali- ja terveysministerin salkun vaalikauden puolivälissä.

Anderssonin mukaan punavihreä hallitus saa uuden alun Marinin johdolla. Kaatuneen hallituksen onnistumisina Andersson mainitsi muun muassa aktiivimallin purkamisen sekä subjektiivisen päivähoidon palauttamisen.

Samalla hän myönsi, ettei mennyt hallitustaival ollut pelkkiä onnistumisia.

– Kuluneet viikot eivät ole olleet kunniaksi hallitukselle eivätkä politiikalle ylipäätään.

RKP:n ministereinä jatkavat oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sekä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

SDP ja keskusta päättivät hallitukseen osallistumisesta jo sunnuntaina.