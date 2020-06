Kumivenemiehet onkivat erittäin vaarallisia panoksia järvestä Keuruulla, poliisi huolissaan – "Voivat räjähtää koska tahansa ja mistä syystä tahansa"

Keuruun Haapamäellä on poliisin tietojen mukaan ongittu Kangaslammesta pitkään vedessä olleita signaalipanoksia. Poliisi varoittaa, että panokset voivat olla erittäin vaarallisia.

– Ne ovat olleet pitkään vedessä, joten pidämme niitä epästabiileina räjähteinä. Sellaiset voivat räjähtää koska tahansa ja mistä syystä tahansa, rikoskomisario Kari Aaltio sanoo.

Poliisilla ei ole tietoa signaalipanosten olinpaikasta eikä onkijoiden henkilöllisyydestä.

– Tiedämme, että kolme aikuista miestä ovat olleet kumiveneellä liikenteessä lapsi mukanaan ja esitelleet panoksia rannalla ulkopuoliselle henkilölle. Pahoin pelkäämme, että räjähteet ovat nyt jonkun kotona.

Aaltio korostaa, että poliisi ei tässä vaiheessa tutki asiassa rikosta, mutta haluaa varoittaa panoksista.

Hätärakettien lailla toimivia signaalipanoksia on käytetty aikoinaan rautatieliikenteessä. Niitä saatettiin ampua vaaratilanteissa, kun lähestyvän junan kuljettajalle täytyi ilmoittaa, että juna on pysäytettävä. Poliisin tietojen mukaan VR on poistanut panokset käytöstä 1980-luvulla, ja ne on todennäköisesti hävitetty ajan tavan mukaisesti upottamalla ne vesistöön.

Poliisi on lähiaikoina tutkimassa Kangaslammen yhdessä Puolustusvoimien kanssa. Syynä ovat epäilykset, että vedessä olisi signaalipanosten lisäksi muitakin räjähteitä.

– On mahdollista, että järvessä on lentopommeja. Haapamäkeä pommitettiin sodan aikana paljon, ja on olemassa valokuvia siitä, kuinka räjähtämättömiä pommeja on upottamistarkoituksessa viety järven jäälle. Siihen aikaan uskottiin, että järvi on syvä, mutta ei se sitä todellisuudessa ole, Aaltio toteaa.

Poliisi pyytää panoksista jotain tietäviä ilmoittamaan havainnoista sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi ja otsikoimaan viestin "VRn panoksia Haapamäellä". Panosten haltijaa poliisi pyytää olemaan suoraan yhteydessä hätänumeroon 112 ja ilmoittamaan panosten olinpaikan.