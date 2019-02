Kummalliset sängynkokeilijat herättäneet hämmennystä Jyväskylässä – "Epäilin jopa, että kyse voisi olla murtovarkaasta"

Onko teillä käynyt kaupustelija, joka välttämättä haluaa tulla kokeilemaan sänkyäsi? Meillä kävi tänään ekaa kertaa elämässä, ja oli kyllä aika outoa, kirjoittaa jyväskyläläinen Liisa Puhalainen Facebook-päivityksessään. Päivitys keräsi hämmästyneitä kommentteja, joissa ihmetellään, kiertääkö Suomessa todella vieläkin ovelta ovelle -myyjiä vai mistä tapauksessa mahtaa olla kyse. Ilmeni myös, että muutama muukin Puhalaisen ystävä oli kokenut samankaltaisen kummallisen vierailun.

– Ovikello soi ja ovella oli nuori nainen, joka halusi sinnikkäästi tulla katsomaan perheemme sänkyjä. Hän kyseli, nukummeko hyvin ja pyrki innokkaasti sisään, vaikken pyytänyt häntä peremmälle. Tilanne oli hieman ahdistava, enkä ollut aivan varma siitä, millä asialla nainen oli, Puhalainen kertoo.

Nainen oli jo ottamassa kenkiään pois, mutta sitten Puhalainen sanoi lastensa olevan oksennustaudissa. Nainen lähti, eikä Puhalaiselle jäänyt selvää kuvaa naisen käynnin tarkoitusperistä. Naisen puheista sai kuitenkin selvästi käsityksen, että hän halusi esitellä sänkyjä.

– Epäilin jopa hetken, että kyse voisi olla murtovarkaan ennakkotarkistuskäynnistä. En olisi uskonut, että ovelle saakka tullaan nykyäänkin vielä kauppaamaan tavaraan, Puhalainen hämmästelee.

Murtovarasaallosta tarvitsee tuskin kuitenkaan olla Jyväskylässä huolissaan, sillä kaupustelijan vierailulle löytyi pienellä selvitystyöllä selitys.

Puhalainen ja hänen ystävänsä epäilivät, että sänkykaupustelijan näyttämässä käyntikortissa luki "Somrest".

Somrest Oy:n verkkosivuilta selvisikin nopeasti, että yritys myy kotimaisia sänkyjä, patjoja yms. ja kiertää kodeissa esittelemässä tuotteitaan. Yritys toimii useissa kaupungeissa, myös Jyväskylässä.

Keskisuomalainen soitti Somrestin Jyväskylän aluemyyntipäällikkö Susanna Hirvelle ja kysyi, ovatko Somrestin edustajat kiertäneet myymässä tuotteita ovelta ovelle Jyväskylässä.

– Kyllä, pitää paikkansa. Meillä on Jyväskylässä viisi myyjää, jotka kiertävät esittelemässä tuotteitamme, Hirvi kertoo.

Puhalaisen ovelle yllättäen pöllähtänyt sänkymyyjä on siis todennäköisesti edustanut Somrestia.

Hirven mukaan ovelta ovelle myyminen on tehokasta ja toimivaa asiakaspalvelua. Hän myös toteaa, että Jyväskylässä ovelta ovelle myyjiä ei ilmeisesti ole kovin paljon, joten on ymmärrettävää, että tilanne voi olla yllättävä. Myyntitapa on kuitenkin Hirven mielestä varsin näppärä myös asiakkaan kannalta.

– Asiakkaat pääsevät kokeilemaan tuotteitamme heti omaan sänkyynsä, joten itselle sopivan tuotteen valinta on helpompaa kuin kaupassa. Lisäksi mukana on koko ajan asiakaspalvelija, joka voi neuvoa tuotteen valinnassa, Hirvi hehkuttaa.

Hirvi myös haluaa korostaa, ettei kenenkään kotiin mennä väkisin.

– Myyntitilanteessa edetään aina asiakkaan ehdolla, eikä kenenkään kotiin tunkeuduta luvatta.

Myös Puhalainen toteaa, että kaupustelija oli asiallinen.

– Hän oli ystävällinen, mutta hieman tyrkyttävän oloinen. Kun ei ole tottunut siihen, että joku tulee myymään ovelle ja pyrkii sinnikkäästi sisään, tulee tilanteesta helposti epämiellyttävä olo, Puhalainen pohtii.