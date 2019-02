Kun Seija perusti hierontayrityksen, puhelinmyyjien pommitus alkoi heti – "Miten voidaan tällä tavalla käyttää hyväksi"

Pohjoissuomalainen Seija perusti joulukuussa hierontayrityksen. Vajaa viikko myöhemmin puhelin soi. Puhelimen päässä henkilö ilmoitti päivittävänsä tietoja yritysrekisteriin.

– En ollut lainkaan varautunut sellaiseen. Soittaja puhui nopeasti ja epäselvästi. Kyseli, onhan nimi ja osoite oikein. Kysyin, mikä homma tämä on, jättävätkö kaikki yrittäjät tietonsa sinne. Soittaja sanoi, että joo, kaikki jättävät.

Pian postiluukusta kolahti lasku. Kaksi maksuerää, kumpikin 179,18 euroa.

Seija oli kuin puulla päähän lyöty, ei hän ollut mitään ostanut.

– Olin pöyristynyt, miten uutta yrittäjää voidaan tällä tavalla käyttää hyväksi. Myyjä osasi puhua erittäin taitavasti niin, etten tajunnut, mitä puhelun aikana tapahtui.

Seija on reklamoinut laskusta ja sen jälkeen tulleesta perintäkirjeestä. Puhelut myyntifirmoista ovat jatkuneet.

Myös keväällä personal trainer- ja kuntosaliyrityksen Etelä-Suomeen perustanut Timo alkoi heti saada soittoja.

– Ensimmäinen ilmoitti, että "pitäisi yrityksen tiedot päivittää". Väliin tuli myyntipuheita, luvattiin näkyvyyttä yritykselle.

Timo lupautuikin ensimmäisiin tarjouksiin. Puhelut kuitenkin jatkuivat. Niitä tuli useita päivässä.

Timo tutki asiaa ja huomasi, että suurin osa firmoista kuuluu samaan yritykseen. Tulleista laskuista hän on reklamoinut ja tehnyt puhelinmyyntifirman toiminnasta rikosilmoituksen.

Seija ja Timo eivät nykyään vastaa puhelimeen, elleivät varmasti tiedä, kuka soittaja on. Uutissuomalainenkin tavoitti heidät vasta tekstiviestin jälkeen.

Yli kymmenen vuoden taistelu

Seija ja Timo eivät ole ainoita, jotka ovat taistelleet puhelinmyyntifirmojen kanssa. Yritysrekistereiden ja hakupalveluiden aggressiivinen myynti on jatkunut vuosikaudet.

Yrittäjiä pommitetaan lukuisten hakupalvelujen ja puhelinluettelojen nimissä. Todellisuudessa suuri osa firmoista on muutaman ison yrityksen aputoiminimiä. Tällaisia ovat muun muassa eri maakuntien mukaan nimetyt hakemistot, Euronetti, Nettitieto, Suomen yritysrekisteri, Suomen 118, Suomen numerokeskus, Telehaku YTK, ABC-portaalit.

Pienellä paikkakunnalla Pohjois-Savossa yritystään pyörittävä Liisa on taistellut puhelinmyyjien kanssa jo yli kymmenen vuotta.

Liisa perusti miehensä kanssa monen alan yrityksen vuonna 2007. Puhelut alkoivat välittömästi.

– Siitä se on jatkunut. Välillä on hiljaisempaa, välillä soitot taas lisääntyvät.

Liisa sanoo ilmoittaneensa alusta pitäen, ettei ota mitään ”maksullisia juttuja”.

– Siitä huolimatta on puhelun jälkeen saattanut tulla usean sadan euron lasku.

Törkeimpänä yrityksenä Liisa koki saamansa "tilausvahvistuksen". Siinä kerrottiin asiasta sovitun henkilön kanssa, jonka nimistä ei Liisan yrityksessä edes ole.

– Olimme aikaisemmin kahden hengen yritys. Kun mieheni kuoli, jatkoin yksinyrittäjänä.

Uutissuomalainen on tutustunut Liisalle tulleisiin laskuihin ja tilausvahvistuksiin.

Nyt puhelut Liisalle ovat vähentyneet, viimeisin tuli muutama viikko sitten.

– Vissiin kyllästyivät. Huomasivat, että täällä on niin inhottava akka, ettei sille kannata soitella.

"Harhaanjohtavaa toimintaa"

Suomen Yrittäjät saa säännöllisesti kyselyjä ja ilmoituksia epäselvistä hakemistopalvelumyyjistä. Suurimmillaan muutama vuosi sitten kyselyjä tuli kymmeniätuhansia.

– Nyt tilanne on tasaantunut, mutta viikoittain saamme neuvontapuhelimessamme kysymyksiin vastata, lainsäädäntöasiantuntija Atte Rytkönen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Tavallisin tilanne on sellainen, jossa puhelimitse on tarjottu palvelua.

– Tyyli vaihtelee. Usein soittaja aloittaa tietojen tarkistuksella. Jälkeen päin annetaan ymmärtää, että taustalla olisi jokin sopimus. Tällainen on harhaanjohtavaa toimintaa.

Rytköselle on myös tuttu käytäntö, jossa käytännössä saman yrityksen eri aputoiminimet soittavat samalle yrittäjälle toistuvasti.

Rytkösen mukaan laskutuskiista on rikosoikeudellisesti hankala. Suurimmassa osassa tapauksia kyse on kahden yrittäjän välisestä siviilioikeudellisesta riidasta.

– Lain rikkomisesta on hyvin vaikea piirtää rajaa. Joka tapauksessa tässä liikutaan harmaalla alueella, jos puhelussa annetaan harhaanjohtavia tietoja.

Uutissuomalainen ei saanut Poliisihallituksesta tilastotietoja tai kommenttia hakemistopalvelumyyntiä koskien.

Poliisi on julkisuudessa kertonut vaikeudesta aloittaa tämänkaltaisesta toiminnasta esitutkintaa.

Suoranaiset valelaskut, eli tapaukset, joissa yrittäjä saa laskun ilman minkäänlaista yhteydenottoa, ovat selkeästi lain vastaisia. Tuolloin puhutaan petoksesta tai petoksen yrityksestä.

"Älä sitoudu, jos et ole varma"

Suomen Yrittäjien ohjeiden mukaan tilauksiin ei pidä sitoutua puhelimessa, jos ei ole varma, mitä on tilaamassa. Tilauksista voi vaatia kirjallisen tarjouksen, jossa on mukana sopimusehdot.

Reklamaatiotapauksissa käydystä puhelinkeskustelusta tulee pyytää nauhoite. Mikäli nauhoitetta ei saa, on syytä ottaa yhteys tietosuojavaltuutettuun.

Reklamaatio kannattaa tehdä välittömästi. Käyty kirjeenvaihto on syytä dokumentoida.

Jos yrittäjä saa perintäkirjeen, perintätoimistoon on ilmoitettava kirjallisesti, että sopimusta laskuttajan kanssa ei ole tehty.

Tarvittaessa poliisille voi tehdä asiasta tutkintapyynnön.

Monimutkaisia yritysryppäitä

Hakemistopalveluja myyvien isojen toimijoiden taustalta löytyy monitahoisia yrityskuvioita. Kuopioon rekisteröidyn Scanria Oy:n hallituksen puheenjohtaja on Jussi Juhani Kuosmanen ja toimitusjohtaja Juha-Petri Heimonen. Samat henkilöt ovat vastuuasemissa useissa yrityksissä, muun muassa Suomen Numerokeskus Oy:ssä. Sillä puolestaan on parikymmentä aputoiminimeä.

Toinen iso tekijä on Helsinkiin rekisteröity Terra Finland Oy, entinen Endora Oy. Sen toimitusjohtaja on Petri Siltakoski. Hän on myös toimitusjohtajana esimerkiksi Nettitieto Oy:ssä, jonka kotipaikka on Kuopio. Yrityksellä on 30 aputoiminimeä. Siltakoski on merkitty vastuuhenkilöksi myös muun muassa Suomen Perintäyhtiö Oy:öön.

"Reklamaatioita vain prosentti"

Uutissuomalainen kysyi kommentteja asiaan Scanriasta, Terra Finlandista ja Nettitieto Oy:stä. Scanria-konsernin myyntijohtaja Jan-Peter Malkki vastasi sähköpostitse. Terra Finlandista tai Nettitieto Oy:stä ei kommenttia saatu.

Malkin mukaan reklamaatioiden määrä Scanria-konsernissa on prosentin luokkaa, vuositasolla konsernista lähtee asiakkaille noin satatuhatta laskua. Malkin mukaan tilanne vaikeutuu aina, kun alalle tulee uusia toimijoita.

– Yleensä heidän toimintatapansa johtaakin siihen, että tällaisten yritysten asiakkaat kokevat tulleensa harhaanjohdetuiksi.

Malkki sanoo, että asiakkaan kanssa käydään läpi ensin tietoja ja kerrotaan palvelusta.

– Sen jälkeen kerrotaan palvelun hinta, voimassaolo ja miten tässä edetään.

Malkki sanoo, että myyjän ohjeiden vastainen toiminta johtaa varoitukseen ja jopa työsuhteen purkamiseen.

– Olemme vuosien saatossa joutuneet purkamaan tästä syystä useita työsuhteita.

Scanria ostaa yritysten yhteystiedot muun muassa Suomen Asiakastiedolta, Fonectalta ja Alma Talentilta.

Malkin mukaan yritys suhtautuu reklamaatioihin erittäin vakavasti. Yleensä ensimmäinen toimenpide on myyntipuhelun tallenteen kuunteleminen.

– Useimmiten kun asiakas saa kuunnella puhelun, tilanne muistuu mieleen. Jos tallenteesta käy ilmi että myyjän toiminnassa on virhe, niin lasku perutaan aina.

Malkki toteaa, että asiakkaan pyynnöstä yritys laitetaan soittokieltolistalle.

Malkin mukaan Scanriaan yhteydessä olevat toimijat on jaettu eri yritysten alle "liiketoiminnan selkeyttämisen takia".

Lukuisat yrittäjät lähettivät kokemuksiaan puhelinmyyjistä Uutissuomalaiselle. Juttuun haastatellut yrittäjät eivät halua esiintyä omalla nimellään.